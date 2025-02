Senadora Luz Ebensperger (UDI) y restricciones al voto extranjero: “Los cálculos electorales los está haciendo el gobierno y no nosotros”

La senadora UDI Luz Ebensperger integra la Comisión de Constitución del Senado y por eso es una de las figuras clave en la cruzada que inició el gobierno por restringir el voto de los migrantes.

A fines de enero, el Ejecutivo ingresó un paquete de indicaciones a la reforma electoral que impulsan algunos senadores de oposición -proyecto de ley alojado en la comisión de Gobierno Interior- con el que busca introducir una serie de requisitos a los extranjeros para que puedan votar como por ejemplo tener residencia definitiva y no contar con antecedentes penales. Pero no solo eso. La Moneda además pretende que los extranjeros solo puedan votar en los comicios municipales, es decir, quiere impedir que participen de las elecciones de gobernadores regionales, parlamentarias y presidenciales.

En ese contexto, la jefa de bancada de los senadores de la UDI manifiesta su desacuerdo con las enmiendas de Palacio, dice que si el gobierno quiere prohibir que los migrantes voten en elecciones de gobernadores, parlamentarios y presidenciales no habrá acuerdo. Además, lanza sus dardos al oficialismo reprochando que, en el pasado, el propio Presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, objetó las restricciones al voto migrante en el TC.

¿Cómo ve en términos generales las indicaciones del Ejecutivo?

Estoy en desacuerdo con las indicaciones del Ejecutivo, creo que el voto del extranjero lo tenemos que regular, ponerle más exigencias, pero regularlo con seriedad. Este gobierno, dependiendo de la situación, cambia de opinión. En 2020, el tema era al revés, ellos decían que no podíamos restringirle los derechos, incluso anunciaron con llevarlo al TC. Hoy día dicen que es muy injusto que voten y que nosotros hacemos cálculo político. Yo no hago ningún cálculo.

¿Con qué sí está en desacuerdo?

En que a los migrantes regulares se les prohíba votar, que es lo que quiere el Ejecutivo. Hay que restringirles el voto en el sentido de ponerle más exigencias, no como el oficialismo hace un tiempo atrás, que fueron ellos los que rebajaron los requisitos al extranjero. Para poder votar tiene que, al menos, exigírsele residencia definitiva de cinco años y teniéndola, debieran tener derecho a voto como cualquier chileno.

¿Qué le parece que se limite a elecciones locales?

No estoy de acuerdo, además es inconstitucional. Si ya la Constitución le da derecho a voto tiene que ser en las mismas condiciones que a los chilenos, pero restringido a los migrantes legales que tengan residencia definitiva, al menos, por cinco años.

¿Está el espacio para tramitarlo de forma paralela en una reforma constitucional?

Creo que sí, por lo menos nosotros nunca nos vamos a oponer a tramitar algo que sea bueno para el país.

¿Por qué cree que el gobierno está dejando afuera a los migrantes para las grandes elecciones?

Ellos han hecho un cálculo político, sino no se entiende que en 2020, cuando vimos la ley migratoria, ellos nos llevaron al Tribunal Constitucional, liderados por el entonces diputado Gabriel Boric, hoy día Presidente de la República. Los cálculos electorales los está haciendo el gobierno y no nosotros.

¿En la derecha no hay cálculo electoral?

En mi partido no hay cálculo electoral. Yo he dado la pelea contra la inmigración clandestina toda la vida y acá lo que el gobierno quiere hacer es confundir a la ciudadanía pensando en que los inmigrantes clandestinos votan. Lo que estamos haciendo acá es defender el voto del migrante regular.

¿Se puede avanzar en medio de acusaciones de cálculo electoral?

Yo creo que sí. Cuando uno es serio siempre se puede avanzar por lo que sea bueno para el país y para la gente que vive en nuestro país. Si ellos se ponen obsesivos con restringir el voto solo a algunas elecciones, en eso no va a haber acuerdo.

¿Y es serio andar acusándose de cálculo electoral?

Es que no entiendo por qué el oficialismo, que hace cuatro años atrás nos llevó al TC por el voto extranjero cuando nosotros quisimos limitarlo, ahora es todo lo contrario. La única explicación que le encuentro es cálculo electoral.

¿Por qué se instaló este clima de sospecha en la derecha? El diputado de su partido Juan Manuel Fuenzalida acusó al gobierno de cálculo electoral.

Porque ellos lo han dicho públicamente en el Senado cuando sometimos a votación el proyecto de ley del voto obligatorio, que se mandó de vuelta a comisión, se votó solo en general porque ellos decían que si no se restringía el voto migrante no lo iban a votar a favor. Ahí ellos dijeron públicamente, acusando a mi sector de cálculo electoral y que por eso nosotros no queríamos regular el voto migrante. Ellos nos acusan a nosotros de cálculo electoral porque tienen la percepción de que los migrantes es un voto más cercano a la derecha que a la izquierda. Me da lo mismo si beneficia a uno u otro sector, el voto de los extranjeros hay que regularlo y restringirlo, y la mínima exigencia es cinco años de residencia definitiva.

Esa es línea de lo que planteó el ministro Elizalde...

Pero también limita en qué elecciones va a poder votar y en cuáles no. Eso requiere una modificación constitucional, porque la Constitución establece el voto obligatorio para todos los electores y electores son los chilenos y la misma Carta Fundamental establece a los migrantes la posibilidad de votar.

Usted, junto a otros senadores de oposición, presentaron un proyecto de ley de similares características. ¿Hay más piso en la Cámara Alta para la aprobación de las enmiendas del gobierno?

Para las indicaciones del gobierno, como vienen, no están nuestros votos, por lo menos de la UDI. Si llegamos a acuerdo y nos permiten arreglar esas indicaciones, poniendo una exigencia de residencia definitiva de cinco o años o más, por supuesto que hay acuerdo.

Entre las ideas que planteó el ministro está esa...

Pero la indicación que presentó es otra. Este gobierno nos tiene acostumbrados a que primero dicen una cosa pero termina haciendo otra.

¿Existe espacio para llegar a un acuerdo?

Siempre. La UDI nunca se ha cerrado ni ha dado un portazo a los proyectos salvo que, de partida, la idea de legislar le haga mal al país, pero nosotros siempre estamos disponibles a conversar y a buscar lo que sea mejor para el país