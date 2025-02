SML abre investigación interna por peritajes a Gervasio luego que jueza decidiera instruir el caso como “homicidio” y no suicidio

El cambio de carátula de la indagación por la muerte del cantante uruguayo Gervasio Viera ha traído una serie de repercusiones.

Y es que con la orden de que se investigue su deceso como homicidio en lugar de suicidio, como determinó el Primer Juzgado de Letras de Talagante, no sólo se activaron nuevas peticiones por parte de querellantes, sino que también disposiciones administrativas en organismos públicos que participaron en parte de las pesquisas desplegadas desde que el cuerpo del artista fue encontrado sin vida, en octubre de 1990.

Así, como pudo conocer La Tercera, tras la resolución de la jueza Daniela Soto, la dirección nacional del Servicio Médico Legal (SML) -entidad que realizó peritajes y la autopsia del cuerpo de Gervasio- instruyó la realización de una investigación interna.

Según fuentes conocedoras del caso, la determinación de la directora Marisol Prado se dictó respecto de la Subdirección Médica de la institución con miras a que “se analice y sistematicen” los peritajes procedentes del año 2015, o sea después de que los restos fueron exhumados.

Una vez que se tengan dichos antecedentes, de acuerdo con los mismos personeros, el organismo analizará los pasos a seguir y si se requiere o no la realización de un sumario. Por ahora, la indagación no tiene un plazo de extensión determinado.

Este análisis, como aseguran intervinientes en la causa, podría resultar clave, dado que desde el entorno del fallecido cantante se han esbozado una serie de dudas y reproches respecto de los análisis realizados por profesionales del citado servicio. Han deslizado, de hecho, que los informes pudieron ser adulterados con miras a evitar que se identifique a responsables de lo ocurrido.

Suspicacias

Consultado respecto de la determinación -de la que no han sido notificados formalmente-, el abogado querellante Carlos Durán no escondió sus dudas. Aún cuando estima que una indagación podría entregar nuevos antecedentes, el momento les genera suspicacias.

“Me llama la atención esto. No sé si será una política del SML y si van a revisar un conjunto de informes que han hecho o si sólo es por este caso. Si fuera por este caso en particular, llama la atención el tiempo transcurrido”, sostuvo.

En el mismo sentido, complementó: “Nosotros denunciamos inconsistencias en los informes en su momento y ahí no hubo revisión. No lo revisaron cuando la carátula decía suicidio y ahora que dice homicidio como que supera el estándar y lo van a revisar. Eso me llama la intención, no lo califico como algo positivo o negativo”.

“Puede que salga alguna información relevante y que si se examina todo como debió hacerse se darán cuenta de lo que hemos dicho es absolutamente cierto y coherente”, agregó.

Previamente, cabe hacer presente, Durán había dado luces de inconsistencias presentes en los informes. En entrevista con 24 Horas aseveró que las discrepancias tienen que ver “con la manera y forma que se encontraron los restos de huesos claves en la investigación de un suicidio-homicidio. Ahí se encontró una cosa dispar, entre lo que se decía que había acá y lo que en realidad había”.

En este sentido, descartó que tal lesión pudiese haberse originado a raíz del paso del tiempo. “La autopsia original dice que el hueso está fracturado en dos partes, por decirlo así de simple. Y en el hallazgo post exhumación se determina que el hueso está fracturado en una parte. Por lo tanto, se dijo que las dos partes del hueso clave estaban fracturadas, pero acá se dice que no”, detalló.