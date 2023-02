¿Tan amigos como siempre? El encuentro de desagravio que planean en el Socialismo Democrático

Uno a uno, el presidente del Partido Liberal (PL), Patricio Morales, ha contactado a los demás timoneles del Socialismo Democrático, coalición que agrupa a dicho partido junto al PS, el PPD y el Partido Radical. Esto con el objetivo de instarlos a reunirse para recomponer las relaciones que quedaron crispadas luego de que se separaran en dos listas para competir en las elecciones de consejeros constitucionales del próximo 7 de mayo.

Mientras que el PPD y el PR decidieron firmar el pacto Todo Por Chile junto a la Democracia Cristiana (DC), el PS y el PL rechazaron formar parte de esta apuesta electoral junto a sus socios históricos y, a pedido del Presidente Gabriel Boric, se mantuvieron del lado de Apruebo Dignidad, para integrar la lista Unidad Para Chile.

La decisión del PS y el PL -de cerrar la puerta a una lista propia del Socialismo Democrático- causó una gran decepción en los otros partidos de la coalición. En ambos reconocen que hay heridas que aún no han sanado. De hecho, en el PPD incluso temen que su postura implique que desde el Ejecutivo pueda haber consecuencias, en consideración de que podría haber ajustes de gabinete a partir de marzo.

Esta semana la timonel PPD, Natalia Piergentili, dijo a CNN Chile que “en lenguaje moderno, como que nos dimos un tiempo (como coalición), porque creo que la construcción basal por la cual hemos estado juntos todos estos años, es mucho más profunda que un ejercicio electoral”.

Pese a los esfuerzos de Morales por convocar al resto de los timoneles, según fuentes del oficialismo que han sabido sobre las conversaciones para tener una cita, aún es incierto cuándo y dónde se reunirán. Entre el sector se ha barajado que el encuentro pueda ser mañana en la sede de alguno de los partidos o en algún lugar que resulte “neutro”, pero -recalcan- que no hay nada decidido aún. Al menos dentro del PPD y el PR hay dudas con respecto a las intenciones de las colectividades que apostaron por quedarse con Apruebo Dignidad.

En particular, tanto en el PR como en el PPD resienten una frase dicha por el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, la mañana del martes. En esa ocasión, el diputado sostuvo que “hoy la democracia se ha convertido en una especie de pelea de audiencias, cada uno tiende a hablarle a sus propias audiencias: ‘Yo soy del Frente Amplio, le voy a hablar a los jóvenes’. ‘Yo como PPD le quiero hablar... no sé, a un centro espurio’. Yo creo que hoy estamos en un momento en que el voto obligatorio ha roto esa distribución de audiencias, hoy el voto obligatorio lo que impone es que más del 50% que no votaba va a ir a votar, y eso cambia cualquier tipo de correlación”.

Si bien Ibáñez no es parte del Socialismo Democrático, en los partidos causó incomodidad que el PS y el PL no condenaran sus dichos inmediatamente. Recién dos días después de la declaración del diputado, la presidenta socialista, Paulina Vodanovic, decidió pronunciarse al respecto y publicó en redes sociales que “desde el PS (la unidad) es nuestra posición, progresismo unido para la Constitución. Natalia Piergentili, cuentas con nuestro apoyo”, en referencia a los dichos del legislador.

Por su parte, la timonel PPD, Natalia Piergentili, quien aseguró que abordaría en privado con Ibáñez sus dichos, afirmó que “tengo la absoluta confianza de que nosotros no apostamos por división alguna, nosotros apostamos por ampliar la base de apoyo social a una mirada progresista del país, lo hicimos siempre de frente, desde un inicio planteamos la opción de ir en listas separadas, planteamos nuestros argumentos en los comités políticos, en los espacios de conversación”.

Por su parte, el presidente de los radicales, Leonardo Cubillos, manifestó que “la relación al interior de Socialismo Democrático yo creo que es estable, no ha tenido por qué variar después de la inscripción de las dos listas, en las que vamos separados. Los objetivos de aquello han sido claros: miramos a un votante de centro y centroizquierda (...). El Socialismo Democrático goza de buena salud y su futuro depende de cómo los partidos desarrollan acciones post inscripción de las lista”.

Además, Cubillos agregó que “rechazamos los dichos del diputado Ibáñez sobre que el centro es espurio, todos los sectores merecen respeto. En ese sentido, hay que cambiar la actitud, para concretar un dialogo correcto”.

Otro punto en duda del encuentro es si se permitirá o no el ingreso de la prensa. Según afirman en el oficialismo, desde el PPD y el PR deslizan que prefieren que fuese algo más privado, mientras que Morales estaría por que la cita fuera pública, con el fin de transmitir la señal de que la coalición sigue unida pese a que se dividieron electoralmente.

Pese a esas intenciones, en sectores del oficialismo transmiten que es complejo recomponer las relaciones, sobre todo, si dos socios históricos electoralmente (PPD-PS) se dividieron para los comicios. Esa visión, por ejemplo, la tiene el senador Fidel Espinoza (PS) quien señaló este miércoles, en entrevista con La Tercera PM, que “yo no entiendo cómo después podríamos sentarnos a conversar con las mismas confianzas con los dirigentes del PPD, los radicales y la DC que hemos dejado solos hoy día”.

Por lo mismo, entre las colectividades transmiten que será muy relevante el tono con que se desarrolle la campaña electoral de los consejeros constituyentes. Ahí, dicen que es clave “cuidar” las relaciones y que el ambiente no sea “destructivo” teniendo en consideración que ambas coaliciones se verán enfrentadas para obtener un escaño en el nuevo órgano redactor.

En los partidos del Socialismo Democrático transmiten que si no logran concretar un encuentro mañana, probablemente lo tendrán que hacer a fines de febrero o marzo debido a que varios iniciarán sus vacaciones.