Trump y su accidentada carrera a la Casa Blanca: cuánto lo complica el veto de un segundo estado para las primarias republicanas

Maine sumió las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos en un caos más profundo y una confusión constitucional el jueves al convertirse en el segundo estado en expulsar a Donald Trump de la boleta electoral estatal de cara a las primarias por incitar a una insurrección del 6 de enero de 2021, cuando difundió afirmaciones falsas sobre fraude en los comicios de 2020 y luego instó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio de Washington para impedir que los legisladores certificaran el triunfo del demócrata Joe Biden.

Según CNN, la medida de la secretaria de Estado de Maine, la demócrata Shenna Bellows, tras una decisión similar de la Corte Suprema de Colorado a principios de este mes, empeoró una crisis creciente para la campaña de Trump y fortaleció la justificación para que la Corte Suprema de Estados Unidos asumiera el tema, que surge de la “prohibición insurreccional” de la Enmienda 14.

Estos desarrollos, sostiene la cadena televisiva, representan una victoria significativa para los críticos de Trump, quienes dicen que intentan hacer cumplir una disposición constitucional diseñada para proteger al país de los insurrectos antidemocráticos.

“No llego a esta conclusión a la ligera”, escribió Bellows, en referencia a la impugnación contra Trump presentada por un grupo bipartidista de exlegisladores estatales. “La democracia es sagrada… Soy consciente de que ningún secretario de Estado ha privado jamás a un candidato presidencial del acceso a las urnas, basándose en la Sección Tres de la Enmienda 14. Sin embargo, también soy consciente de que ningún candidato presidencial ha participado nunca antes en una insurrección”, añadió.

Ratificada después de la Guerra Civil, la Enmienda 14 dice que los funcionarios estadounidenses que “participan” en insurrección no pueden ocupar cargos en el futuro. Pero la disposición es vaga y no dice cómo se debe hacer cumplir la prohibición.

Al explicar su razonamiento, Bellows escribió un fallo de 34 páginas que quienes presentaron el recurso contra Trump entregaron pruebas convincentes de que la insurrección del 6 de enero “ocurrió a instancias” del expresidente, y que la Constitución de Estados Unidos “no tolera un ataque a los cimientos de nuestro gobierno”.

En manos de la Corte Suprema

En su decisión, Bellows reconoció que la Corte Suprema federal seguramente tendrá la última palabra, pero dijo que era importante que cumpliera con su deber oficial. La funcionaria ordenó que Trump se mantuviera fuera de la boleta electoral para las primarias republicanas del 5 de marzo, pero suspendió su decisión para permitir que Trump apelara ante un tribunal estatal.

La campaña del candidato republicano confirmó que apelaría la decisión de Bellows ante el sistema de cortes estatales de Maine. A fin de cuentas, es casi seguro que el máximo tribunal de la nación tendrá la última palabra con respecto a si Trump aparece en las papeletas allí y en los otros estados, consignó The Associated Press.

“Estamos siendo testigos, en tiempo real, del intento de robo de unas elecciones y de la privación de derechos al elector estadounidense”, declaró el vocero de campaña de Trump, Steven Cheung, en un comunicado.

El fallo del jueves, agrega la agencia de noticias, muestra la necesidad de que la Corte Suprema del país -que nunca ha emitido un fallo con relación a la Sección 3 de la Enmienda 14- aclare qué es lo que los estados pueden hacer al respecto.

“Está claro que estas decisiones van a seguir apareciendo, y que se van a alcanzar decisiones incompatibles (como los muchos estados que mantienen a Trump en la papeleta electoral a pesar de las impugnaciones) hasta que haya una orientación final y decisiva de la Corte Suprema de Estados Unidos”, escribió Rick Hasen, profesor de Derecho de la Universidad de California, campus Los Ángeles, en respuesta a la decisión de Maine. “Parece una certeza que la Corte Suprema tendrá que abordar el tema tarde o temprano”.

En efecto, según CNN, la mayoría de los expertos legales cree que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronunciará sobre el tema para todo el país en los próximos meses.

Colorado fue el primer estado en excluir a Trump de una elección primaria. El tribunal más alto del estado dictaminó el 19 de diciembre que el exmandatario participó en una insurrección. Colorado es visto como un estado demócrata seguro en las elecciones generales de noviembre de 2024, lo que significa que se esperaría que Biden ganara el estado independientemente de si Trump está en la boleta electoral, apunta Reuters.

El tribunal detuvo su fallo para permitir que Trump apelara ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que el expresidente indicó que haría. El Partido Republicano de Colorado presentó su propia apelación ante la Corte Suprema el 27 de diciembre, despejando el camino para que Trump permanezca en la boleta primaria a pesar del fallo del tribunal estatal.

La defensa de Trump

Los abogados de Trump han argumentado que sólo el Congreso puede hacer cumplir la Sección 3 y que los presidentes no están sujetos a descalificación. Un juez de un tribunal inferior en Colorado estuvo de acuerdo en que la Sección 3 no se aplica a los presidentes antes de que el tribunal superior del estado anulara ese fallo.

El equipo legal de Trump también cuestiona que el exmandatario haya participado en una insurrección, argumentando que el 6 de enero estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión de la Primera Enmienda. Trump se declaró inocente de los cargos penales que lo acusaban de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020, pero no ha sido acusado de insurrección.

En tanto, la decisión de Maine será revisada por los tribunales estatales. Es probable que la Corte Suprema de Estados Unidos acepte el caso de Colorado dada su importancia política y las cuestiones legales pendientes que plantea.

No está claro cómo fallaría la Corte, pero está dominada por una mayoría conservadora que incluye a tres jueces designados por Trump. Es posible que el tribunal no necesite decidir si el líder republicano participó en una insurrección y podría dictaminar de manera estricta que la Sección 3 no se aplica a los presidentes o que los tribunales no pueden hacerla cumplir.

En todo caso, un fallo que descalifique a Trump para la presidencia sería un paso trascendental con implicaciones políticas sísmicas, señala Reuters.

Las demandas en varios estados que buscaban mantener a Trump fuera de las elecciones primarias han fracasado. Los tribunales de Minnesota y Michigan dictaminaron que el exmandatario no podía ser excluido de las primarias, pero permitieron a los rivales reactivar sus casos para las elecciones generales de noviembre de 2024 si Trump es el candidato republicano.

Los tribunales de ambos estados dictaminaron que la elegibilidad de Trump para la presidencia según la Constitución de Estados Unidos no era relevante para las primarias internas del partido. Michigan es considerado uno de los estados más disputados que puede inclinarse hacia los demócratas o los republicanos y probablemente decidirá el resultado de las elecciones generales.

Impugnaciones en 12 estados

Se han presentado impugnaciones a la elegibilidad de Trump en al menos 12 estados. Uno de los casos más seguidos es el de Oregon, donde la Corte Suprema del estado está a punto de decidir en los próximos días si considera una demanda que busca descalificar a Trump de las elecciones primarias del estado.

En California, la secretaria de Estado, Shirley Weber, el jueves por la noche incluyó a Trump en la lista de candidatos para las primarias estatales del 5 de marzo, a pesar de enfrentar presiones para rechazar su candidatura. Tanto Maine como Colorado también celebrarán sus primarias presidenciales ese día como parte del Súper Martes y deben enviar boletas a los votantes militares y extranjeros semanas antes.

Donald Trump asiste a un evento de campaña en Waterloo, Iowa, el 19 de diciembre de 2023. Foto: Reuters

El hecho de que diferentes estados tengan ahora una visión divergente de la Constitución y de la elegibilidad de Trump para postularse nuevamente significa que casi con seguridad corresponde a la Corte Suprema de Estados Unidos intervenir, incluso si adentrarse en este tsunami político podría exponer aún más a mayores tensiones a una institución que ha sido golpeada políticamente en los últimos años, destaca CNN.

Los jueces tendrán ante sí dos preguntas clave. En primer lugar, si la prohibición constitucional de que los insurrectos ocupen cargos públicos también se aplica al presidente. En segundo lugar, el máximo tribunal estará bajo presión para decidir si un solo estado puede simplemente decidir que un candidato participó en una insurrección sin ofrecerle el debido proceso.

La creciente incertidumbre necesita urgentemente una solución, ya que Iowa está a punto de iniciar la votación en la carrera por la nominación republicana el 15 de enero y se avecinan otras fechas límite clave para la votación.