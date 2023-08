Un misil, error de defensa aérea o sabotaje: las dudas sobre las razones del “accidente” del avión de Prighozin

Un día después de que el líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin y los altos cargos de su empresa militar privada Wagner fueran dados por muertos en un accidente aéreo, surgen más detalles del incidente ocurrido en la región rusa de Tver, lo mismo que teorías que despiertan dudas sobre el deceso de Prigozhin.

Rosaviatsiya, la agencia local de aviación, confirmó que el nombre de Prigozhin estaba en la lista de los pasajeros del avión siniestrado, así como el de Dmitry Utkin, considerado su mano derecha. En tanto, Svetlana Petrenko, del portavoz del Comité de Investigación Ruso, afirmó que se iniciarán una serie de investigaciones para establecer las causas del accidente.

El Presidente Vladimir Putin compareció hoy, mediante videoconferencia, en la cumbre de los BRICS, si hacer alusión ninguna al repentino fallecimiento de Prigozhin, quien durante años fue uno de los seguidores más acérrimos.

Sin embargo, Putin expresó sus condolencias por la muerte de Prigozhin en una reunión con el líder de la no reconocida República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. “Prigozhin era un hombre de destino complejo, pero talentoso”, señaló, apuntando que “Wagner hizo una contribución significativa a la lucha contra el nazismo en Ucrania”, según consigna RIA Novosti. “Conocía a Prigozhin desde hace mucho tiempo, desde principios de los años 90. Tuvo un camino difícil y cometió graves errores en su vida. Pero obtuvo resultados”, agregó.

El Presidente ruso Vladimir Putin aparece en monitores en Moscú, el 24 de junio de 2023. Foto: AP

En tanto, a través de grupos de Telegram relacionados con el grupo Wagner, se han podido encontrar mensajes que afirman que el accidente ha sido provocado por “traidores” a Rusia: en estos mismos canales se habla, en base a las imágenes del accidente, de ataques al avión desde el exterior e incluso de un atentado terrorista dentro de la nave.

Los residentes de una aldea cercana al lugar del accidente aéreo dijeron que habían escuchado una explosión y luego vieron el avión caer al suelo. La aeronave, un jet privado Embraer Legacy 600, se estrelló el miércoles cerca de la aldea de Kuzhenkino en la región rusa de Tver en su ruta de Moscú a San Petersburgo y mató a las 10 personas a bordo: siete pasajeros y tres miembros de la tripulación.

Vitaly Stepenok, de 72 años, residente de Kuzhenkino, dijo a Reuters: “Escuché una explosión o un estallido. Normalmente, si ocurre una explosión en el suelo, se obtiene un eco, pero fue sólo un estallido y miré hacia arriba y vi humo blanco”. “Un ala voló en una dirección y el fuselaje se quedó así”, indicó, señalando con los brazos cómo el avión se dirigía hacia el suelo. “Y luego se deslizó hacia abajo sobre un ala. No cayó en picada, estaba planeando”, agregó.

Otro aldeano, que se identificó como Anatoly, comentó: “En términos de lo que pudo haber sucedido, solo diré esto: no fue un trueno, fue una explosión metálica; digámoslo de esa manera. He oído cosas así antes”. “Por ahí junto a ese mástil. Y cayó por ahí”, dijo señalando hacia una finca.

El avión ejecutivo Embraer Legacy 600 no mostró señales de problemas hasta una caída precipitada en sus últimos 30 segundos, según datos de seguimiento de vuelos. A las 3:19 p.m., el avión hizo una “repentina vertical hacia abajo”, dijo Ian Petchenik de Flightradar24, un rastreador de vuelos en línea. En unos 30 segundos, la nave había caído más de 8.000 pies (2.400 metros) desde su altitud de crucero de 28.000 pies (8.500 metros). “Pase lo que pase, sucedió rápidamente”, apuntó Petchenik.

“Es posible que hayan estado luchando (con el avión) después de lo que sucedió”, comentó Petchenik. Pero antes de su dramática caída, no había “ningún indicio de que hubiera algo malo con este avión”.

El avión de lujo fue identificado en Flightradar24 con matrícula RA-02795, el mismo que el avión que llevó a Prigozhin a Bielorrusia después del fallido motín que encabezó contra las Fuerzas Armadas rusas en junio, dijo una fuente de la industria familiarizada con el asunto.

Flightradar24 registró por última vez la posición del avión a las 3:11 p.m., antes del accidente. Las interferencias en el área probablemente ralentizaron la recopilación de más datos de ubicación. Otros datos continuaron durante nueve minutos. El rastreador de vuelos en línea dijo que la nave realizó una serie de ascensos y descensos de unos pocos miles de pies cada uno durante 30 segundos antes de su desastrosa caída final. Flightradar24 recibió sus datos finales sobre el avión a las 3:20 p.m.

Un combatiente del grupo mercenario privado Wagner visita un monumento improvisado cerca del antiguo Centro Wagner PMC, asociado con Yevgeny Prigozhin, en San Petersburgo, Rusia, el 24 de agosto de 2023. Foto: Reuters

Según el sitio web International Aviation HQ, el avión ejecutivo del fabricante brasileño Embraer que se estrelló en Rusia sólo ha registrado un accidente en más de 20 años de servicio, y ocurrió por errores de la tripulación, no por fallos mecánicos.

El Legacy 600 entró en servicio en 2002, señala el portal, y se fabricaron casi 300 hasta que cesó su producción en 2020. Sólo hay constancia de un accidente con ese modelo, ocurrido en 2006, cuando chocó en pleno vuelo contra un Gol 737-800 que se dirigía de la fábrica de Embraer en Brasil a Estados Unidos. A pesar de los daños sufridos en la aeronave, el piloto aterrizó el avión sin que se registraran muertos ni heridos. Una investigación posterior atribuyó la responsabilidad a la tripulación y no a un fallo mecánico.

Distintos canales de Telegram alimentaron distintas versiones sobre lo que pudo suceder con el Legacy 600 en que habría viajado Prigozhin. Así el canal Grey Zone, afín al grupo Wagner, deslizó la posibilidad del impacto de un misil. “El avión de negocios Embraer Legacy 600 con número de matrícula RA-02795, que pertenecía a Yevgeny Prigozhin, fue derribado por fuego de defensa aérea en el distrito de Bologovsky de la región de Tver”, se lee en el canal.

“Antes de que el avión se estrellara, los residentes locales escucharon dos ráfagas de defensa aérea característica, y así lo confirman las estelas de vapor en el cielo en uno de los videos, así como las palabras de testigos presenciales directos”, apunta Grey Zone. El canal de Telegram agrega un dato clave: “El segundo avión de negocios Embraer 600 con número de matrícula RA-02795, que también pertenecía al director del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aterrizó en el aeropuerto de Ostafyevo, cerca de Moscú. Dónde estaba finalmente el propio Yevgeny Prigozhin: por el momento no hay datos exactos”.

Estados Unidos también cree que un misil tierra-aire dentro de Rusia probablemente derribó el miércoles el avión en el que presuntamente viajaba el líder mercenario, dijeron el jueves a Reuters dos funcionarios estadounidenses. Hablando bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto, subrayaron que la información era aún preliminar y estaba siendo revisada.

En tanto, el canal Rybar señala que, en el contexto de los constantes ataques de drones ucranianos en Moscú, “la versión de un lanzamiento erróneo del sistema de defensa aérea” puede ser elegida como la principal razón del incidente. Pero las primeras fotografías de alta calidad de los restos no confirman esta versión: no hay ni un solo agujero característico en la cola arrancada por elementos impactantes de potentes misiles capaces de alcanzar un avión a 8.000 metros de altitud. Sin embargo, Rybar sostiene que es característico que no queden rastros visibles de elementos dañinos: sólo una de las piezas tiene algo parecido a las consecuencias de un impacto de metralla, pero también pueden ser grietas. “En cualquier caso, para un posible impacto de misiles S-300 o Buk, el daño es claramente pequeño”, indica.

Un camarógrafo filma los restos del avión privado vinculado al jefe mercenario de Wagner, Yevgeny Prigozhin, cerca del lugar del accidente en la región de Tver, Rusia, el 24 de agosto de 2023. Foto: Reuters

El canal Mash, por su parte, escribió que los servicios de inteligencia están comprobando la versión del ataque terrorista a bordo. Antes del accidente aéreo en la región de Tver, los testigos escucharon dos fuertes estallidos. Después de eso, el ala y el estabilizador cayeron cerca de una granja abandonada en el pueblo de Kuzhenkino, señala.

En la misma línea, el canal Shot, citando sus fuentes, afirma que una de las versiones de la investigación sobre el accidente del avión de Prigozhin es una explosión en el compartimento del tren de aterrizaje. Tsargrad, citando una fuente de la comisión de la Agencia Federal de Transporte Aéreo, afirmó que el avión había sido volado.

El medio ruso Baza, que publica esquemas del avión, señaló que un compartimento de servicio cerca del baño en la sección de cola del avión, detrás de las alas, representaba un lugar ideal para ocultar una bomba.

VChK-OGPU, un canal anónimo de Telegram que también afirma estar vinculado a los servicios de seguridad rusos, dijo que Kristina Raspopova, la azafata de 39 años del desafortunado jet privado, había viajado a Moscú unos días antes del vuelo del miércoles. Horas antes de emprender el vuelo, le había contado a su familia que el despegue se había retrasado, publicando una fotografía desde la cafetería del aeropuerto, informó Baza.

El corresponsal de seguridad de la BBC, Frank Gardner, habló con fuentes militares británicas. Consideran que la versión más probable es que el desastre con Prigozhin fue organizado por el Servicio Federal de Seguridad. Son completamente leales a Putin y al mismo tiempo el servicio de fronteras está subordinado a ellos, indican las fuentes.