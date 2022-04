Boric en Argentina: Polémica por uso del término Wallmapu y gesto por Apablaza marcan primera jornada

Hasta la quinta presidencial de Olivos, en Buenos Aires, llegó la noche de este domingo el Presidente Gabriel Boric. Lo hizo acompañado de su jefa de asesores del Segundo Piso, Lucía Dammert, para asistir a una cena que ofreció en su honor su par argentino, Alberto Fernández.

La cita privada -a la que también se sumó el colaborador del mandatario trasandino Gustavo Veliz- fue una de las primeras actividades del Jefe de Estado tras llegar a Argentina en el marco de su primera visita de Estado.

El encuentro entre Fernández y Boric tuvo un carácter de “camaradería”. Los mandatarios, sin embargo, abordaron temas de interés bilateral y profundizaron en los caminos para que Chile y Argentina afiancen sus agendas comunes.

“Valoro mucho, querido Gabriel, tu presencia aquí, te lo he dicho en la cena de ayer, te lo repito en público, tienes en mí un aliado par ayudarte en todo lo que te propongas”, dijo Fernández este lunes, luego de que ambos mandatarios sostuvieran su primera bilateral, lideraran una reunión ampliada con sus comitivas, firmaran una serie de memorandos de cooperación -en materias consulares, de género, energía y DD.HH.- y dieran una conferencia de prensa conjunta.

En sus declaraciones ambos dieron por desestimada la polémica que en la antesala del viaje causó en el país trasandino el uso del término Wallmapu por parte de la ministra del Interior, Izkia Siches. Autoridades de ese país acusaron una intromisión en la soberanía argentina, dado que la denominación también comprende provincias de esa nación.

“Eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el Presidente, particularmente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que, para nosotros, no generaron absolutamente ninguna inquietud”, precisó el mandatario trasandino al ser consultado por la prensa.

Boric, a su vez, acotó que “en lo referente a lo que se ha tratado de levantar una polémica, me quedo con las declaraciones del Presidente Alberto Fernández. Acá ninguno de nosotros ha puesto en cuestión la soberanía territorial de nuestros respectivos países”, a la vez que resaltó que el concepto también fue utilizado por el exPresidente Sebastián Piñera en la instancia de diálogo que generó con comunidades indígenas, el que fue denominado “Comité Wallmapu”.

El frentamplista también respondió a la declaración de Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quienes mediante un comunicado, cerraron la puerta a un eventual diálogo con su gobierno. “Nosotros hemos decidido un camino, que es el camino del diálogo y ese diálogo les va a molestar a muchos, a quienes justamente creen que a partir de la violencia o a partir de enfrentamientos se pueden conseguir cosas. O quienes creen también que el conflicto que existe en nuestro país entre el Estado y el pueblo mapuche es solo un conflicto de orden público, no. No es solo un conflicto de orden público, es histórico y político”, dijo.

En la conferencia, además, ambos presidentes abordaron la situación de Galvarino Apablaza, acusado por el crimen de Jaime Guzmán y quien reside en Argentina. Previo al viaje, la derecha le había pedido expresamente a Boric tratar la situación judicial del exfrentista.

“Le planteé, conversamos el tema. Para Chile ha sido hace larga data un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas y el Presidente Fernández nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que le hemos planteado y nosotros, por supuesto, no corresponde que intervengamos en un poder independiente de la República Argentina. Pero no me cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos que estén al alcance”, aseguró Boric en un gesto a la oposición.

Fue durante el vuelo -el domingo- donde el diputado Guillermo Ramírez (UDI) le hizo la petición formal al Mandatario para que planteara el tema en la bilateral con su par trasandino.

“El Presidente Boric me planteó su preocupación sobre el tema. Y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que este es un problema que se debe resolver judicialmente en la Argentina. No es un tema que tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del poder Ejecutivo. Por lo cual, será el Poder Judicial de Argentina quién resuelva cómo esto evoluciona”, afirmó el Jefe de Estado trasandino.

A su llegada a la capital argentina, el Presidente Boric también se dio tiempo para recorrer el barrio de Palermo, donde compró -en la Librería de la Editorial Eterna Cadencia- una veintena de libros de distintos autores y géneros. En una foto que difundió la Presidencia, se ven títulos como Querido Mr. Stalin, la correspondencia entre Franklin D. Roosvelt y Josef V. Stalin, o Alguien camina sobre tu tumba, de la argentina Mariana Enríquez.

Este lunes su jornada partió temprano, tomó desayuno en el Tower Hotel, donde se aloja con su extensa comitiva. Ahí, rompiendo el protocolo como se ha hecho costumbre, el Mandatario prefirió caminar hasta el monumento del libertador José San Martín, donde dejó una ofrenda floral para conmemorar un nuevo aniversario del Abrazo de Maipú.

Antes de llegar a la actividad abordó su relación de complicidad con Fernández y aseguró que “ambos somos amantes de la literatura, de la música y tenemos un profundo respeto por nuestros pueblos hermanos, así es que creo que vamos a tener muy buenas relaciones”. Al recibirlo en la Casa Rosada, más tarde, su par trasandino le regalaría un vinilo de Charly García y una camiseta de Milovan Mirosevic, de Argentinos Juniors.

Quienes han podido compartir con el Mandatario en su primera visita de Estado sostienen que se le ha visto “contento” y “distendido”. De hecho, ya en el avión hacia Buenos Aires el Presidente se dio tiempo de recorrerlo, saludar a todos los parlamentarios que lo acompañan, y conversar con la prensa sobre distintos temas.

Durante la tarde de ayer, el Presidente sostuvo reuniones protocolares con los presidentes de ambas cámaras del Congreso y representantes del Poder Judicial.

Al cierre de esta edición, el Presidente Boric llegaba al Centro Cultural Kirchner. En la puerta del edificio patrimonial un grupo de chilenos lo increpó: “Que no se te olviden los presos”, gritaron, a la vez que se manifestaron con un lienzo alusivo a los detenidos en el marco del estallido social.

Durante la noche de este lunes, el Mandatario participaría -junto a Fernández- de un concierto en el que se presentarían, entre otros, Inti Illimani Histórico, Víctor Heredia y Nano Stern. Luego, recibiría una cena de Estado en su honor en el Piso 12 del Centro Cultural Kirchner, a la que se sumaría también el resto de su delegación, entre ellos, ministros, jueces y parlamentarios.

La agenda paralela

Este lunes, además, tuvieron lugar reuniones relevantes para las relaciones bilaterales de ambos países. Una de ellas, fue la cita en la que participaron las ministras Antonia Urrejola (Canciller) y Maya Fernández (Defensa) con sus pares trasandinos, Santiago Cafiero y Jorge Taiana.

En ese encuentro -denominado 2+2- Taiana le hizo un regalo a la nieta de Salvador Allende: un retrato de su abuela Hortensia Bussi, un 11 de septiembre en Buenos Aires, a finales de los 80 leyendo el Nunca Más.

Por su parte, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, José Miguel Ahumada, se reunió esta tarde con el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pesce.

“En la instancia abordaron temas de interés mutuo como la relevancia de las cadenas de valor en torno a la elaboración de estrategias para los encadenamientos productivos entre Chile y Argentina, para incentivar el desarrollo productivo conjunto”, informaron mediante un comunicado.