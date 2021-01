Ximena Rincón se distancia de Narváez: “Esperamos el 4 de julio participar en una gran primaria de Unidad Constituyente”

Con miras a iniciar un despliegue territorial de cara a las elecciones municipales, de gobernadores regionales y de convencionales constituyentes del 11 de abril. Ese es el foco hoy de la campaña presidencial de la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, quien ayer se impuso al exministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, con el 57% de los votos en las primarias de su colectividad.

En esta entrevista, la parlamentaria remarca el espacio que se construyó dentro de Unidad Constituyente y si bien no descarta la posibilidad de alcanzar acuerdos con otros sectores, se aleja de esa opción y realza esa coordinación como una alternativa de gobierno. En ese sentido, además, la legisladora asegura que la DC participará en primarias y no irá directo a primera vuelta. “Fui una de las pocas que se opuso al camino propio”, dice.

Sin embargo, la abanderada democratacristiana se aleja del llamado que hizo la precandidata del PS, Paula Narváez, quien emplazó a toda la oposición -incluyendo al PC y el Frente Amplio- a tener una gran primaria para definir a un candidato único del sector. “Debemos abrazar todas nuestras diferencias, porque al final tenemos muchas cosas en común, y hacer una gran primaria, donde de esa primaria abierta, democrática, surja la candidata o el candidato que represente al sector”, sostuvo la socialista en conversación con La Tercera.

¿Cuáles fueron las diferencias que marcaron su triunfo frente a Undurraga?

Primero felicitar el trabajo, equipo y despliegue de Alberto. Sobre las diferencias, nuestra campaña fue de propuestas todo el tiempo y de despliegue territorial, físico y virtual. Fue una tremenda campaña y un despliegue que nos permitió imponernos.

Usted había dicho que algo que le podía jugar a favor era el hecho de ser mujer. ¿Fue un factor relevante?

El factor más relevante, por sobre el hecho de ser mujer, era que había un conocimiento de mi trabajo, mi trayectoria, mi experiencia y un conocimiento directo mío que al final nos ayudó mucho. Y un hecho diferenciador es que a esta candidatura la apoyaron los silenciosos, los que no son de la elite, era la ciudadanía que se expresó en el día de ayer.

Como DC ahora tendrán que buscar al centro. ¿Cómo se hace eso, cuando hoy hay una izquierdización en la centroizquierda, donde los candidatos más fuertes hoy son Daniel Jadue o Pamela Jiles?

Si hay algo que nos ha dado fuerza en el pasado es la capacidad de construir unidad y un relato. La historia de la Nueva Mayoría, la Concertación e incluso antes en dictadura en el comité por elecciones libres fue una historia de encuentro de los grandes mundos, del humanismo cristiano y el laico, hoy socialdemócratas. Fuimos y hemos sido distintos, sino seríamos un solo gran partido. La fuerza de debate, de la construcción de ideas, es lo que a esta Unidad Constituyente le puede permitir volver a ser gobierno y ganarle al sucesor de Sebastián Piñera. Obviamente nos hemos equivocado en el pasado, el camino propio no fue una buena decisión y hoy con las diferencias que tenemos, con miradas del mundo, de las personas, de las creencias, de nuestra propia historia de vida, debemos ser capaces de ponernos de acuerdo. No nos pueden pedir que seamos iguales a las personas que nombras, porque somos distintos, por eso lo que se ha ido construyendo en esta Unidad Constituyente tiene que ser un gran espacio de debate que nos debería poder hacer enfrentar una primaria el 4 de julio.

¿Solo dentro de Unidad Constituyente?

Es lo que hay hasta hoy construido y es lo que nos ha permitido ofrecerle alternativas al país en las últimas gobernaciones regionales y enfrentar primarias convencionales de alcaldes. Se abre hoy un espacio de construcción que es importante.

Dijo que el camino propio fue un error. ¿Da garantías que no va a haber camino propio y que la DC no va a ir directo a primera vuelta este año?

No sé por qué tendría que dar garantías si fui una de las pocas que se opuso al camino propio. Mi historia de vida da testimonio de aquello.

¿Entonces usted promoverá que la DC estará en una primaria con Unidad Constituyente?

De los errores de Alberto fue haber hablado que él las daba y yo no. Ayer lo conversamos, nunca ha estado en duda ese punto y mi trabajo, no solo como ministra en el gobierno de Michelle Bachelet, sino que en el Parlamento y antes del gobierno, da cuenta de aquello.

¿Pero podría ser más amplio que Unidad Constituyente o solo entre ustedes?

Hoy tenemos una base que permite sentarnos a conversar y si somos capaces de acordar una gran propuesta al país después de tener primarias el 4 de julio, es un tremendo espacio. Tenemos que trabajar por la unidad, no es fácil, se requiere construirla, es necesario que el país nos vea unidos porque o sino no le vamos a garantizar gobierno y va a ganar nuevamente el sucesor de Sebastián Piñera.

¿Pero por eso, podría estar el PC y el FA en esa gran primaria?

Hoy tenemos que ser capaces de delimitar y señalar cuáles son nuestras propuestas y eso es previo a cualquier conversación. ¿Qué le vamos a ofrecer al país, a qué estamos dispuestos? Lo hemos dicho, es súper importante señalar que nuestra propuesta tiene que ver con una propuesta que ponga al centro a las personas, que nos permita hablar de las regiones, que las mujeres sean relevantes, que el territorio esté expresado. Un modelo de desarrollo donde sea posible combinar crecimiento con sostenibilidad.

¿Senadora, pero tiene sentido que usted comparta la papeleta en una primaria con Daniel Jadue, cuando muchos en su partido han sido que eso no tendría coherencia?

Me llama la atención que muchos me pregunten esto a mí, cuando la verdad es que de acuerdo a las definiciones de Jadue eso no es posible.

Pero más allá de lo que diga Jadue, ¿cuál es su definición?

Insisto, no entiendo que se insista en sacarnos a nosotros al pizarrón cuando hay una definición tan clara del otro lado.

¿Viendo el contexto general, usted prevé que habrá una candidatura única de Unidad Constituyente o una de toda la oposición?

Nosotros vamos a trabajar arduamente para plantearle una alternativa de gobierno al país que no signifique que nos derroten y gane el sucesor de Sebastián Piñera. Eso sería una muy mala noticia.

¿Pero habrá un candidato único de Unidad Constituyente, entonces?

Esperamos participar el 4 de julio, tal como lo ha dicho Paula Narváez, en una gran primaria de la Unidad Constituyente.

Pero Narváez dijo que quería una primaria con todos, que incluya al PC y al FA, eso fue lo dijo. ¿Tiene la misma opinión?

Esperamos participar, insisto, en una primaria con un marco definido de lo que le queremos proponer al país y esperamos que esa primaria el 4 de julio asegure unidad para que no gane el sucesor de Sebastián Piñera.

¿Y eso es quiénes, con nombre y apellido?

Insisto, la primaria en la que participemos tiene que tener un marco definido de propuesta de gobierno. Eso es fundamental para que cualquier ejercicio democrático.

¿El hecho de que Michelle Bachelet y el bacheletismo le diera su apoyo a Paula Narváez la podría afectar?

Me siento parte del bacheletismo, del laguismo, del freísmo, del aylwinismo. Siento que hemos hecho cosas espectaculares, también tenemos errores que tenemos que rectificar.

¿Y justamente por ser cercana a la expresidenta, podría ser un flanco en su campaña?

A la expresidenta le tengo una gran estima y dije que me parecía normal que la Presidenta la apoye, son socialistas, militantes del PS. No tengo mucho que decir sobre aquello.

¿Y el bacheletismo es una fuerza significativa?

Yo me siento parte del bacheletismo.

A Paula Narváez se le va a enfrentar en una eventual primaria. ¿Cómo la puede derrotar?

Sería maravilloso tener elecciones en que solo compitan mujeres y eso es una tremenda noticia para el mundo y para la política.

Durante su campaña se supo de una supuesta vinculación con Felices y Forrados. ¿Qué conexión tiene con ellos?

Ya he respondido muchas veces esa pregunta.

Ahora que es candidata oficial de la DC. ¿Cuáles van a ser sus ejes ancla?

El eje ancla es que hemos planteado una revisión profunda de nuestro modelo de desarrollo a través de lo que denominamos la “revolución de la dignidad”. Tenemos que plantear un país desde las regiones, las comunas, profundizando procesos de descentralización. Es urgente reivindicar a la mujer desde una perspectiva de género, poner el eje del desarrollo del país, la educación y un salto cualitativo y cuantitativo en el porcentaje que destinamos a innovación y tecnología. Es fundamental entender que el próximo gobierno tiene que hacer una apuesta para el crecimiento con sostenibilidad.