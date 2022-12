Columna de Amanda Canales: PAES, confianza y frustración

Por Amanda Canales, estudiante 18 años

Quiero estudiar Licenciatura en Historia y ser la primera generación que da la PAES implicó algo de desconfianza, ya que no sabíamos el modelo que se iba a utilizar para rendir la prueba. Además, siempre que hice ensayos fueron de la PDT. Por eso fue todo incierto en la previa; no sabíamos qué esperar de la prueba y solo nos dimos cuenta de lo que venía al momento de abrir el facsímil y ver cómo eran las preguntas, porque, insisto, era un modelo al que no estábamos acostumbrados, no teníamos con qué comparar y, por lo tanto, sin saber tampoco si es que eran pruebas complejas o no.

Eso sí, siento que fue una prueba fácil en ciertas partes, como la de Competencia Lectora, la que alcancé a revisar dos veces. Mis amigos y amigas comentaban lo mismo. Por el contrario, en Historia y Ciencias Sociales, al ver la prueba, como estudiantes sentimos que el temario que dio el Demre, que era bastante grande, fue totalmente ignorado. Eso se comentó. Y uno se prepara con todos los temas que te dan, entonces fue extraño no poder desarrollar todo lo que aprendiste, más encima con preguntas que no siempre estuvieron bien formuladas.

Rendí las pruebas con confianza. Me preparé bastante para darlas, en especial la de mi mención, donde trabajé incluso con material extra al del preunivesitario, haciendo además todos los ensayos que pude hacer. Sí tuve otras sensaciones cuando di pruebas que no eran de mi área, como Competencia Matemática, que no la preparé especialmente. No me sentía del todo preparada, de hecho. Y aunque no la di, Competencia Matemática 2, que piden para ciertas carreras, dicen que estuvo bastante difícil.

A la salida de la PAES se comentaban distintas cosas. Se notaba cierta frustración por lo no examinado, pero también que había sido fácil. Hubo mucho comentario del tipo “yo estudié demasiado y no preguntaron de todo”. En los tiempos de hoy las redes sociales impactaron harto y al menos en las mías, todos quienes dieron la prueba compartían memes y comentarios.