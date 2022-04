Crítica gastronómica de Don Tinto: El Distrito, un buen comienzo

Por Álvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

Por motivos que no vienen al caso explicar acá, un día de la semana pasada amanecí por el sector de San Carlos de Apoquindo. Así las cosas, decidí aprovechar de desayunar en esta nueva cafetería (abrió en diciembre del año pasado) que me recomendó un amigo y que tiene cierta fama -entre otras cosas- por ser el lugar donde a diario trabaja y tiene reuniones un retirado candidato presidencial de la derecha nacional.

Sentado de espaldas a un televisor que a esa hora daba noticias y mirando un rincón especialmente diseñado para ser usado por niños y que supongo los fines de semana se debe repletar, revisé la carta y rápidamente me decidí por una vitamina de naranja ($4.190), un latte ($3.150) y unos huevos benedictinos con palta, rúcula y tocino ($8.290). Y aquí un problema que quiero dejar consignado por escrito: pedí un latte porque se me dijo que eso era “lo más parecido a un café con leche que tenían en carta”. ¿Tanto les cuesta preparar un café con leche? Bueno, seguimos.

Llegó primero la vitamina que estaba bien aunque demasiado fría, ya que tenía un poco de hielo. Sin embargo, lo más molesto fue el vaso en que venía servida, de esos que se asemejan a un frasco. Afortunadamente, traía una bombilla. También llegó el latte, que no estaba mal, pero está claro que no era lo que quería. Afortunadamente luego llegaron los huevos y todas las molestias quedaron en el pasado. Montados sobre dos mitades de un pan estilo muffin con una base de abundante rúcula fresca y palta, venían los huevos pochados de manera perfecta y con una buena cantidad de trocitos de tocino crocante más una salsa holandesa delgada pero sabrosa que no solo decoraba el plato, sino que servía para untar esta mezcla de sabores, temperaturas y texturas. La verdad es que lo disfruté mucho. Un plato contundente y muy sabroso que me hizo pasar por alto cualquier otro detalle vivido en el café.

Además de la oferta de huevos en El Distrito hay varias combinaciones de desayuno, bollería, sándwichs y una pequeña carta con platos de almuerzo. La verdad es que por lo que pude ver y probar este local pinta muy bien y le da vida a un barrio que no se caracteriza precisamente por ofrecer muchos servicios. Solo hace falta -como en tantos otros lugares- preocuparse por esos pequeños detalles que hacen posible que uno tenga una experiencia de verdad redonda. Aún así, por esos huevos benedictinos vuelvo mañana si me lo piden.

CONSUMO TOTAL

$ 15.630

DIRECCIÓN

Avenida la Plaza 1250, Local U, Las Condes.

HORARIO

Lunes a viernes, 8 a 20:30 hrs. Sábado y domingo 9 a 15 hrs.

ESTACIONAMIENTO

En el strip center donde se encuentra.

PÚBLICO

Apto para todas las edades.

EVALUACIÓN

✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver