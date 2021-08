Por Alvaro Peralta Sáinz, cronista gastronómico

La nueva propuesta de Gino Falcone es Fe, restaurante ubicado en la Galería CV en Vitacura y con una cocina definida por él mismo como “chilena travesti”. Es decir, una mezcla libre de sabores y recetas de Perú y Chile, obviamente con el sello personal de Falcone. Una lluviosa noche de semana abrí los fuegos con un Pisco Sour Fe ($5.500), en base a pisco, sirope simple, jugo de limón y albúmina. Este llegó prontamente junto a un peruanísimo pocillo con cancha y chifles. Qué se puede decir del sour además de que estaba perfecto, lejos el mejor que pruebo en años en un restaurante.

Pasando a la comida partí con unos ostiones en mantequilla de ajo negro ($14.900) más una copa de Pinot Noir Reserva de Casas del Bosque ($4.800). Vale la pena destacar la variedad de opciones de vinos y espumantes por copa que hay en Fe, todos al mismo precio. Siguiendo con la atención fluida llegó el vino y casi enseguida los ostiones, que venía en un plato caliente sobre una sal gruesa tibia. Lo mismo lo ostiones (seis) en sus conchas, bañados en una emulsión de ajo negro más limón y salsa inglesa, además de láminas de ajo frito y algo de cebollín muy fino encima. Obviamente se comían de un solo bocado y la verdad es que explotaban en la boca y funcionaban de maravilla, casi como para pedir repetición.

El plato de fondo costó elegirlo porque las opciones se veían todas apetitosas. A sugerencia del garzón pedí el Arrisotado de Caldillo de Congrio en su propia espuma ($16.900) y lo hice a todo riesgo, porque no soy fan de la receta original. Para acompañar se me sugirió un rico Rosé Boya de Garcés Silva ($4.800). En buena hora acepté la recomendación de este plato porque en verdad no tiene mucho que ver con el típico caldillo. Se trata de un congrio a la parrilla, que va sobre un risotto más bien rústico con algunas verduritas y bien condimentado más una espuma obtenida de la cocción -obviamente- de congrio. El pescado venía firme y en su punto por lo que se podía comer solito, pero quedaba mucho mejor mezclándolo con el arroz, que estaba lleno, pero lleno de sabor. Todo un acierto.

Para terminar, pedí un Flan de la Abuela ($5.900), que en realidad era una crema volteada tan dulce, cremosa y apetitosa como las que uno encuentra en Perú.

Se agradece y se celebra la aparición de Fe en este sector de la ciudad, porque además de una muy buena cocina hay una propuesta más colorida y desordenada que lo que se acostumbra a ver en la zona. Para el asiduo a estos barrios y que pueda pagarlo, debería estar entre sus imperdibles.

CONSUMO TOTAL

$48.000

DIRECCIÓN

Alonso de Córdova 4355, teléfono 228981841, Vitacura.

PÚBLICO

Adulto

HORARIO

Lunes a Sábado 12:30 a 21:45 hrs.

ESTACIONAMIENTO

Propio en el subterráneo de la galería (pagado).

EVALUACIÓN

✮✮✮✮

Calificaciones:

✮✮✮✮✮ Sobresaliente / ✮✮✮✮ Excelente / ✮✮✮ Satisfactorio / ✮✮ Mucho que mejorar / ✮ Para no volver