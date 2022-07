Los clanes familiares de la política “divididos” por el plebiscito

Aylwin: Debates “abiertos” y un factor generacional

Admiten que son una familia política. Por lo mismo, no se toman a pecho tener diferencias cuando se sientan a la mesa a comer.

En enero de este año, Leonor Oyarzún, viuda del expresidente Patricio Aylwin, falleció a los 102 años. No obstante, hijos, nietos y sobrinos del matrimonio continúan visitando la casa ubicada en Providencia que habitaron incluso durante los años en que Aylwin era Mandatario.

Ahí han tenido debates que describen como “amistosos” y “abiertos”. Y es que no solo esta vez están en veredas contrarias: también ocurrió lo propio en la última segunda vuelta presidencial, cuando el clan se dividió entre quienes votaron nulo y quienes apoyaron a Gabriel Boric.

Pero en torno al referéndum de septiembre la diferencia se manifiesta particularmente cuando José Aylwin Oyarzún, quien votará Apruebo, viaja desde Villarrica hacia Santiago y se hospeda ahí, con sus hermanos. “Hemos tenido muy buenas conversaciones, pero nunca ha tenido que decir ‘yo voy a votar Rechazo’. Conversamos con mucha amistad. También discutimos de temas específicos y de razones, pero no hemos tenido una asamblea (ríe)”, señala Mariana Aylwin (73), hija del matrimonio y exministra de Educación, quien va por la opción Rechazo.

17 AGOSTO 2018 Mariana Aylwin FOTO: REINALDO UBILLA

Detalla que ella, quien es parte de Amarillos por Chile, votará así debido a aspectos puntuales de la propuesta de nueva Constitución. “Los escollos principales son, por una parte, el sistema político y, por otra, la forma en que están tratados los derechos de los pueblos indígenas”, argumenta. Pero, además, es crítica del proceso en sí mismo. “Nosotros hicimos advertencias sobre la forma en que estaba funcionando la Convención, con una mirada crítica de la falta de voluntad de conversar y del espíritu refundacional”, comenta.

Mariana Aylwin desliza que en su clan incide un factor generacional a la hora de optar por una opción de cara al plebiscito del 4 de septiembre. “En nuestra familia hay varios jóvenes que van a votar Apruebo. Pero los adultos, en general, son más inclinados al Rechazo”, dijo.

Así, su hermana Isabel Aylwin, quien es militante de la Democracia Cristiana, también rechazará la propuesta de nuevo texto. “Ella está completamente de acuerdo con Eduardo Frei y Fuad Chahin”, agrega la exministra. En tanto, entre quienes son más jóvenes, como Sebastián Aylwin Correa -de 33 años, sobrino nieto de expresidente Aylwin, militante de Comunes y actual asesor del Ministerio del Medio Ambiente-, están por aprobar.

Walker: Hermanos rechazan y sobrina aprueba

Dentro del numeroso y llamativo clan de los Walker, algunos de sus rostros más prominentes han deslizado su apoyo al Rechazo.

Al menos así lo han demostrado los cuatro hermanos Walker Prieto. Quien lo ha hecho de forma más explícita ha sido Matías Walker (DC), actual senador y exdiputado, quien -junto a otros militantes de la Democracia Cristiana como Fuad Chahin, el expresidente Eduardo Frei, la senadora Ximena Rincón y su hermano y exsenador Patricio Walker- se descolgó del acuerdo alcanzado en la junta nacional del partido que respaldó el Apruebo y anunció su voto por el Rechazo en el plebiscito de salida en un punto de prensa la semana pasada. Ello les valió ser denunciados por dos militantes falangistas ante el Tribunal Supremo del partido.

“Esta propuesta que crea dos sistemas de justicia no es buena para el país. No es bueno no tener contrapesos democráticos, que la propuesta no hable de Carabineros de Chile y que no hable de orden público”, argumenta el senador por Coquimbo.

Aunque han sido menos directos, sus hermanos están en la misma posición. Ignacio Walker (DC), exsenador, exministro de Relaciones Exteriores y expresidente de la DC, anunció a fines de junio que votará Rechazo a través de una columna de opinión publicada en El Mostrador, postura que refrendó ante la junta nacional.

Antonio Walker (independiente), exministro de Agricultura de Sebastián Piñera, señaló a Radio Agricultura que “cuando uno lee esta propuesta de Constitución, se da cuenta que es una muy mala propuesta para Chile”.

El contraste lo marca Elisa Walker Echenique, hija de Ignacio, máster en Derecho y consejera del Colegio de Abogados, quien alcanzó notoriedad esta semana, pues fue la abogada que representó a la ministra del Interior, Izkia Siches, ante la acusación constitucional que se presentó en su contra.

“Yo me he manifestado públicamente a favor del borrador de la nueva Constitución. Creo que hay propuestas que son muy interesantes, eso no quiere decir que el texto sea perfecto, sino que hay materias que hay que revisar y abordar. Creo que es sano que discutamos sobre el fondo de la propuesta”, dijo hace unos días a La Tercera.

08/07/2022 FOTOGRAFIAS A ELISA WALKER Mario Téllez / La Tercera

Elisa Walker publicó una carta en El Mercurio esta semana, firmada por los también abogados Javier Couso y Augusto Quintana, en la que identifican varias ventajas en el texto, como la paridad, la consagración de un Estado social de derecho y la descentralización del país.

Vodanovic: La presidenta del PS, versus un “Amarillo x Chile”

A diferencia de sus socios de coalición -Socialismo Democrático-, apenas asumió la presidencia del Partido Socialista (PS), la exsubsecretaria Paulina Vodanovic Díaz fue enfática en su respaldo a la opción Apruebo, sin apellidos, y descartó explorar “terceras vías” o posicionarse desde un escenario más reformista.

“No soy partidaria de segundas ni terceras vías (...) Hoy estamos todos por el Apruebo, esa es nuestra única opción. No hay Plan B ni C. Estamos abocados en dar a conocer el proyecto final de la Constitución”, afirmó hace más de un mes.

Sin embargo, en el seno familiar de la timonel PS -que tiene cinco hermanos más- su postura no concita pleno acuerdo.

Nada menos que su papá, Hernán Vodanovic Schnake, exsenador y exministro del Tribunal Constitucional, es uno de los firmantes del manifiesto del grupo -liderado por Cristián Warnken- “Amarillos x Chile”. Este hace algunas semanas se manifestó abiertamente por el Rechazo, y el movimiento está inscrito en el Servel para desarrollar una campaña activa por dicha opción.

El recorrido partidario de Vodanovic padre, de hecho, parte con los socialistas, enrolándose 10 años antes del golpe de Estado. Años más tarde, fue miembro de la comisión organizadora del Partido -en ese entonces, instrumental- por la Democracia (PPD). Tras idas y venidas -que incluyó una renuncia al PPD y su reingreso al PS-, en 2006 abandonó la colectividad que desde junio pasado preside su hija.

En 2017 compitió -sin éxito- como senador por Aysén de forma independiente, pero en cupo democratacristiano.

Consultado por La Tercera, Hernán Vodanovic prefirió no ahondar en los motivos que lo llevan a posicionarse por el Rechazo. Aunque el manifiesto del grupo que hace dos semanas se decantó por esa opción establece que los problemas del nuevo texto radican en la estructura de sistema de gobierno.

“Tiene una falencia fundamental: el presidencialismo con bicameralismo asimétrico (...) no existe en la experiencia comparada”, señalan en el documento.

En la vereda contraria, Paulina Vodanovic incluso ha remarcado que la campaña del PS por el Apruebo debe tener “identidad socialista” y parte de esa definición es que la colectividad tendrá una franja aparte del resto del Socialismo Democrático, obviamente por el Apruebo.

03/06/2022 FOTOGRAFIAS A PAULINA VODANOVIC Mario Téllez / La Tercera

“Hemos decidido tener un espacio específico en la campaña para el partido. Nos parece importante que no quede duda que el Partido Socialista está con el Apruebo. Y eso lo digo porque hay algunos exsocialistas que están en una posición contraria”, dijo la líder PS hace algunos días.

La timonel, de hecho, puso a disposición las dependencias de Londres 43 -pertenecientes al centro de estudios del partido, Instituto Igualdad- para la instalación del comando del Apruebo, donde conviven el Socialismo Democrático, Apruebo Dignidad y Aprueba x Chile.

Hales / Sepúlveda: El tío contrario a la Constitución de la sobrina comunista

El caso de los Hales es distinto a los anteriores. Particularmente debido a que, según cercanos a la familia, Patricio Hales y su sobrina, la exconvencional y abogada constitucionalista Bárbara Sepúlveda Hales (PC) no hablan hace años.

Hales (75) es arquitecto, exdiputado, exembajador de Chile en Francia y está por el Rechazo. Sepúlveda Hales (36), en tanto, quien representó al distrito nueve durante los 12 meses que duró el proceso constituyente, ha hecho una activa campaña por el Apruebo.

Pese a que no hablan, el exdiputado dice que su familia siempre ha sido respetuosa y cuidadosa de las diferencias de cada uno. “Por diferentes razones, ella reaccionó hace algunos años hacia una posición extremadamente distinta, entrando al PC, cuando yo he escrito hasta un libro con mis discrepancias con el PC”, comenta.

“Siendo yo tan discrepante con el PC, ella marcó una distancia muy fuerte en 2009, trabajando como funcionaria de (Daniel) Jadue en la Municipalidad de Recoleta”, agrega Hales, quien ha estado lejos de la figuración públicas tras ser acusado en 2016 -mientras era embajador- de abuso sexual, acoso laboral y malos tratos. Las acusaciones, en todo caso, fueron posteriormente desestimadas por la justicia.

El arquitecto, de todas formas, asegura que tiene “comprensión hacia su conducta y lo que ella habla, pero yo no hablo contra ella. Mantengo la tradición de mi padre y hermano y no hablo contra ella”.

Consultado sobre sus razones para rechazar, Hales expresa que “si gana el Rechazo será porque se sumó la izquierda y los independientes para cambiar una Constitución que la derecha no puede mantener (...) El Rechazo ya no es de la derecha, la derecha está entregada al cambio”.

En la otra vereda, por estos días Sepúlveda participa de conversatorios y trabajo en terreno para promover la opción del Apruebo del texto que ella contribuyó a redactar.

Al interior de la Convención fue reconocida por su liderazgo y capacidad de diálogo en la Comisión de Sistema Político. También se le atribuye haber aportado en las normas relativas a paridad de género, la de aborto libre y aquella que pretende garantizar el derecho a la vida libre de violencia de género.

Rincón / Latorre: La senadora DC díscola frente a una militante de RD

“¿Cómo se sentirá la senadora Ximena Rincón al ver que su hija Valentina Latorre es una fiel defensora del Apruebo”. La pregunta de un usuario de Twitter generó casi mil retuits. Y es que en las últimas semanas, la senadora DC ha suscitado polémica, dentro y fuera de su colectividad, por posicionarse desde el Rechazo -junto al senador Matías Walker, al exconvencional Fuad Chahin, entre otros-, cuando la postura institucional del partido es por el Apruebo.

Tomando distancia del planteamiento de su madre -la exdirigenta estudiantil del NAU en la Universidad Católica, directora de Techo y ahora asesora del Ministerio de Desarrollo Social-, Latorre va por el Apruebo.

La militante de RD, según señala en su perfil en redes sociales, se manifiesta abiertamente por el Apruebo. “En este boom de interacciones en mi red social, aprovecharé para decir que este 4 de septiembre #AprueboFeliz”, afirma en esa red social.

Latorre también se hizo el espacio para responder al usuario que planteó la pregunta: “Dicen que el 4S (4 de septiembre) nos encontraremos haciendo salud”.

07/07/2022 FOTOGRAFIAS A LA SENADORA XIMENA RINCON Mario Téllez / La Tercera

La senadora prefiere no ahondar en la relación política con su hija. Y es que en las últimas semanas, la parlamentaria ha estado en el “ojo del huracán” de su partido.

“Esta derecha de Macaya no tiene nada que ver con la de Novoa, que se opuso a todos los cambios a la Constitución”, señaló el domingo pasado en este diario.

A inicios de esta semana, dos camaradas DC realizaron una reclamación al Tribunal Supremo para iniciar un proceso contra Rincón, Chahin y Walker por manifestarse públicamente por el Rechazo, en contraposición a la postura oficial del partido dirigido por Felipe Delpin.

“Estas acciones contradicen el voto político aprobado y lo acordado en junta. Esta conducta contumaz desafía y daña nuestra institucionalidad partidaria, la credibilidad política de la DC ha sido lesionada enormemente y no es posible mantenerse al margen, ignorante este tipo de acciones”, dieron cuenta en la carta al órgano del partido.

“No me callarán, aunque me expulsen”, había dicho días antes la senadora.

Parada: El Rechazo y “respeto la opinión de mis cinco hijos”

Fue un acercamiento que se fue dando de a poco. La exagregada cultural de Chile en Estados Unidos Javiera Parada partió expresando sus dudas al proceso constituyente con el lanzamiento de la plataforma “Una que nos una”. Corría abril de este año y la hija de Estela Ortiz promovía que la Constitución fuera de “todos y todas”, en momentos en que existían dudas sobre el carácter transversal del borrador de la nueva Carta Fundamental, del cual la derecha acusaba estar siendo vetada.

Tres meses después, Parada transmitía su opinión oficial para el plebiscito de salida, y junto a un grupo de destacados dirigentes de centroizquierda anunciaba su voto por el Rechazo. “Desde su inicio la Convención optó por un tono adversarial y excluyente, donde ha sido más importante subrayar las causas identitarias y la reivindicación de dolores pasados que la construcción de un horizonte nacional compartido”, rezaba el texto, el cual fue escrito también por referentes como el exministro Andrés Velasco, entre otros.

Luego Parada diría en una entrevista a La Tercera: “Para nadie es fácil que le digan ‘traidora’, pero hay más costos en ser inconsecuente con lo que uno piensa”.

Una opinión que dista con los pensamientos políticos que ha expresado su hermano Camilo Parada, excandidato a constituyente y un acérrimo crítico del sistema capitalista. En redes sociales, incluso, ha reprochado a la gente que está por el Rechazo. “El Rechazo obviamente es lo peor de la sociedad, eso no significa que el texto sea la panacea, sigue siendo una Constitución burguesa que no se atreve a tocar la propiedad de los grandes medios de producción, ni desbaratar el ecocidio capitalista-neoliberal. No nos pasemos rollos”, escribió en Twitter el pasado 3 de julio.

Si bien en redes a Camilo Parada no se le ven tuits favorables al Apruebo, son varios los mensajes que escribe en contra de los adherentes a no aprobar la propuesta de Carta Fundamental.

No será la única discrepancia, pues Estela Ortiz -quien es la madre de Parada- votará por el Apruebo. “Voy a votar Apruebo y respeto la opinión de mis cinco hijos en este tema y otros”, afirma. Y agrega que el “amor no está en juego por las opciones personales”.

02 Diciembre 2021 Entrevista a Estela Ortiz, Fundacion Horizonte Ciudadano Foto: Andres Perez02 Diciembre 2021 Entrevista a Estela Ortiz, Fundacion Horizonte Ciudadano Foto: Andres Perez

De todas maneras, no es la primera vez que Parada se distancia de la centrozquierda. El año pasado apoyó en la primaria presidencial al candidato de Evópoli, el exministro de Hacienda Ignacio Briones, lo que le generó reproches internos. También renunció a su militancia a RD luego de que el partido apoyara la acusación constitucional contra Sebastián Piñera.