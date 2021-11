Marco Enríquez-Ominami: “Nunca hubo unidad. Todo eso fue un juego de máscaras”

Es de los pocos candidatos presidenciales de la actual carrera a La Moneda que mantiene el uso de la corbata, estilo de vestir que cultiva desde joven en señal de “respeto” y también emulando al fallecido cineasta François Truffaut.

Marco Enríquez-Ominami (PRO) dice que en la calle nota que su candidatura despegó y que el último debate de Anatel marcó un antes y un después.

El apodo de “Doctor Miedo” a José Antonio Kast, ¿lo inventó Ud. o fue idea de un asesor? Independiente de la broma, plantea una tesis de que en segunda vuelta se debe trabajar por aquel que no sea Kast.

Es mi íntima convicción que José Antonio Kast se ha beneficiado de una alfombra roja de parte de algunos medios, también de una incapacidad del diputado Boric de develar qué es lo que hay detrás de Kast: esta cosa cirujana, serena, calma. Lo que hay detrás es violencia, crueldad. Y creo que hay un antes y después del debate Anatel, donde me encargué de develar quién es y cuáles son las propuestas de Kast, que son bárbaras. Kast manipula al pueblo de Chile, porque él es miedo, no es esperanza.

¿Ud. plantea que lo que viene ahora es la unidad (contra Kast)?

Yo planteo que si Kast llega primero en la primera vuelta va a ser Presidente, porque estadísticamente todos los que llegan primero son presidentes. Por lo tanto, lo que ha hecho el diputado Boric es de una gran irresponsabilidad. Estoy de acuerdo con el diputado Boric: él dijo en muchos canales que no estaba apto ni preparado para la función presidencial. Lo confirmó. Lo de Kast es muy grave. En Brasil no se tomaron en serio a Bolsonaro y hoy tienen a un xenófobo, un racista, un fascista.

Y si Boric pasa a segunda vuelta, ¿lo apoyaría, a pesar de que no esté preparado, como dice Ud.?

En esta misma sala espero recibir a lo que representa Boric en segunda vuelta, domingo o lunes.

Me imagino que tiene su proyección, pero me imagino también que debe haber concesiones...

Boric se opuso cinco veces al acuerdo que le propuse. Se acabó. De ahora en adelante, no hay más llamados a la unidad. Se acabaron los llamados de unidad y lo que corresponde ahora es que el pueblo de Chile decida. El diputado Boric demostró que no aprendió nada en cuatro años, porque él permitió la llegada de Sebastián Piñera, cuando consideró que Alejandro Guillier era lo mismo que Piñera. Boric demostró inmadurez. Él debió haber concurrido a un acuerdo. Le advertí que iba a crecer Kast si no hacíamos un frente anti-Kast. En septiembre lo propuse. Y me respondió cinco veces de manera muy agresiva que no tenía nada que hablar de unidad ni de programa único común.

También ha sido burlesco con él, por ejemplo, cuando dijo lo del cantinfleo...

¿Él quería que yo lo cuidara? El diputado tal vez está acostumbrado a la protección de los medios y de sus equipos, que lo protegen de denuncias de acoso. No vengo a cuidarlo. No es mi hijo.

¿Con Yasna Provoste tiene más coincidencias?

Imagínese que quiero conquistar su voto y tiene al menos tres candidatos de oposición, ¿qué tengo que hacer? Tengo que marcar mis diferencias. Evidentemente, en segunda vuelta habrá otra estrategia. En el caso de Yasna Provoste, con quien me reuní en mi casa poco antes de su inscripción, ella ya tuvo 30 años para lo que quiere hacer en cuatro años. Fue ministra, intendenta, gobernadora. ¿Hay algún cargo que no haya ocupado?

Ya que menciona conversaciones con Provoste, nunca me quedó claro por qué no se midió en primarias con ella.

Le voy a responder, pero creo que al país le importa cero ese debate. No sé si algún chileno se acuerda de esa primaria trucha a días de la inscripción.

Lo que pasa es que si uno se hubiera omitido en función del otro, tal vez Ud. o Provoste estarían a un paso de la segunda vuelta.

Nunca hubo unidad. Todo eso fue un juego de máscaras.

Le pregunto al revés. Si hubiera ganado una primaria, ¿no cree que estaría compitiendo por el primer o segundo lugar?

Propuse una primaria sin mí, desde Ximena Rincón hasta Pamela Jiles. Yo mismo proponía no ser candidato. ¿Y qué hicieron Boric, Jadue y Provoste? Matar la unidad. Todo eso es juego de máscaras. Los mismos que apoyaron a Paula Narváez, juraron que si ganaba Provoste la proclamarían y ahora están con Boric. ¡Vaya calidad humana! ¡Vaya coalición! Por eso estoy inscrito, porque no voy a permitir que ni Kast ni Sichel rompan la esperanza de cambio de un pueblo.

¿Considera que ha cometido errores en esta campaña?

Creo que el viaje a la Celac tuvo consecuencias, me ausentó del primer debate. Ahí perdí terreno.

¿Y haber construido algo más común con otros candidatos...?

Lo hice...

Pero no se logró...

Mire el pacto donde está el diputado Boric, fue fundado por nosotros y el pacto de Provoste fue fundado por nosotros.

Eso es como del capitán Araya...

Yo diría que es más bien la falla de políticos tradicionales que tienen miedo a la competencia, puesto que Boric tuvo miedo a las primarias que le propusimos. Lo divertido es que Jadue y Boric arrancaron de primarias y Provoste arrancó de las primarias. Por qué no fueron a primarias con Pamela Jiles y Ximena Rincón...

Independiente del resultado de este domingo, ¿iría a una quinta elección presidencial?

Yo, el 11 de marzo de 2022, esperaré el mandato de la constituyente. Si la constituyente permite la reelección, iré a la reelección.

O sea, ya se siente electo...

Espero pasar a segunda vuelta y ganar. No tengo duda de que pasando a segunda vuelta enfrentaré a Kast y lo volveré a desnudar.