Con cacao de verdad y pocos ingredientes: las claves de un buen huevito de Pascua

La Pascua de Resurrección es sinónimo de huevitos de chocolate. Pero no todos los que encontramos en las góndolas del supermercado son iguales ni de la misma calidad en cuanto a ingredientes.

Según la académica Claudia Rojas, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, lo primero que debemos hacer al elegir un huevito es mirar su etiqueta nutricional.

“La mayoría de los huevitos de chocolate comercializados tienen tres sellos: alto en calorías, azúcares y grasas saturadas. Además, contienen una baja proporción de cacao”, explica.

Ese punto es clave: un buen chocolate debiese tener al menos un 65% de cacao, y ojalá superar el 75%, ya que este ingrediente contiene flavonoides y antioxidantes beneficiosos para la salud.

En cambio, los huevitos más populares, especialmente los dirigidos a niños, suelen estar compuestos principalmente por leche, azúcar y manteca de cacao, que es altamente calórica: 100 gramos (aproximadamente unos 10 huevitos medianos) aportan 884 kcal y casi 60 gramos de grasas saturadas.

“Por eso, quienes tengan obesidad o problemas metabólicos deben consumir estos productos con especial precaución”, advierte la académica.

Otro ingrediente que conviene evitar son los aceites vegetales parcialmente hidrogenados, utilizados para abaratar costos y mejorar la textura del chocolate. Estos sí aportan grasas trans, que se asocian a mayor riesgo cardiovascular.

Casi todos los huevitos producidos a gran escala son alimentos ultraprocesados, ya que además de la manteca de cacao, contienen, además, múltiples ingredientes añadidos: edulcorantes, estabilizantes, saborizantes y conservantes.

“Aunque algunos aditivos como la lectina de soya, que mejora la textura, el ácido sórbico o el sorbato de potasio, que evitan la aparición de moho, están regulados en Chile y no presentan riesgos conocidos, su presencia indica un mayor grado de procesamiento”, subraya.

¿Qué pasa con el azúcar?

Para la académica esta es una pregunta controversial, pues, según estudios, los edulcorantes pueden generar cambios en la microbiota intestinal, por lo que se recomienda un consumo controlado, al igual que el azúcar.

Rojas sugiere preferir aquellos huevitos endulzados con tagatosa, eritritol o agave, que por el momento con considerados seguros.

También está la opción de hacer uno mismo huevitos de pascua, con menos ingredientes y más saludables. Una sugerencia son los chocolates hechos con cremas de cacao, avellanas y garbanzos, aptos para personas con dieta vegana e intolerantes a la lactosa.

“Se prepara con una taza de garbanzos cocidos, ¾ de taza de cacao amargo (de alto porcentaje de cacao), 10 dátiles como endulzante natural, extracto de vainilla y 3 cucharadas de aceite saludable como maravilla o canola. En solo 30 minutos puedes tener una versión casera, deliciosa y mucho más nutritiva que los chocolates industriales”, señala la nutricionista.