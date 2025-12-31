SUSCRÍBETE POR $1100
    El ranking de las universidades más destacadas en sostenibilidad en Chile

    Como cada año, el QS World University Rankings: Sustainability 2026 liberó la lista de las instituciones más comprometidas con el trabajo en torno a los criterios ESG y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente en las áreas de impacto ambiental, social y gobernanza. En Chile, la Universidad Católica y la Universidad Andrés Bello marcan dos hitos.

    Por 
    La Tercera
    CBS UNAB

    El prestigioso ranking internacional de universidades elaborado por la consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS), que desde hace más de 20 años mide la calidad de más de 2.000 casas de estudio superiores en todo el mundo, liberó los resultados de su medición 2026 en el área de Sostenibilidad, tanto social como medioambiental.

    En esta oportunidad, 20 universidades chilenas fueron consideradas dentro de la lista, que tiene a la Pontificia Universidad Católica de Chile en el primer lugar a nivel nacional (212° mundial), y a la Universidad Andrés Bello en el quinto puesto (721° global), como la primera privada no tradicional en la lista.

    El principal objetivo del ranking de Sustentabilidad QS es destacar a aquellas instituciones de educación superior que lideran el camino en materia de impacto ambiental (en áreas como la investigación y educación), impacto social (a través de variables como la empleabilidad de los egresados y el intercambio de conocimientos), gobernanza, entre otros parámetros. Todos ellos alineados con los criterios ESG (Environmental, Social & Governance) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Desde QS, su vicepresidente senior, Ben Sowter, dice que la publicación del ranking de sostenibilidad de QS llega en un momento crucial para la humanidad. “Con solo el 17% de los 169 Objetivos de Desarrollo Sostenible globales encaminados a su consecución en 2030, la necesidad de acelerar la acción frente a los desafíos ambientales y sociales nunca ha sido tan evidente", afirma.

    A la cabeza mundial de la lista está la sueca Lund University, quien ocupa por primera vez el primer lugar del ranking mundial, desplazando a la Universidad de Toronto (Canadá), que ocupó la segunda posición. En tanto, el University College London, del Reino Unido, está en la tercera plaza.

    A nivel latinoamericano, el ranking tiene en el primer lugar regional lo obtuvo la Universidad de Sao Paulo (Brasil, 90° global), seguida por la Universidad Estadual de Campinas (Brasil, 208°) y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

    En el caso nacional, las universidades en el top 5 del ranking, además de la UC, fueron la Universidad de Concepción (352° en el ranking mundial), la Universidad de Chile (479°), la Universidad de Santiago (670°) y la Universidad Andrés Bello (721°).

    En el desglose de las evaluaciones por categoría, la UNAB obtuvo el tercer lugar a nivel chileno en la categoría de Impacto Ambiental; el octavo lugar en Impacto Social y el 9° lugar en Gobernanza.

    “Este resultado refleja un trabajo institucional sostenido, donde la sostenibilidad no es un concepto aislado, sino un eje estratégico que cruza nuestra docencia, investigación, vinculación con el medio y gestión universitaria”, dice la prorrectora UNAB Ana María Pavez.

    Y agrega que “nos sorprende positivamente que mediciones como estas aborden categorías como la gobernanza, que claramente son clave para articular la mirada estratégica de esta área a nivel institucional”.

