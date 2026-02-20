¿Estás buscando trabajo o empezando un emprendimiento? Aquí, algunos consejos
Polo Ramírez, junto a Juan Pablo Torres -decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello- y María Jesús García-Huidobro -gerenta de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com-, entregan tips para quienes llegan a marzo en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral o con la idea de iniciar un negocio.
El cambio de mando del próximo 11 de marzo no sólo tiene implicancias políticas; también económicas y laborales. Ante el desembarco de una nueva administración ¿cómo se moverán este 2026 el mercado laboral y el ecosistema emprendedor?
De eso y más conversaron en un nuevo capítulo de A BORDO Juan Pablo Torres, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y María Jesús García-Huidobro, gerenta de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com
Junto a Polo Ramírez, además, ambos especialistas entregaron algunas recomendaciones para quienes están buscando trabajo o desarrollando un emprendimiento. ¿Qué expectativas deben manejar? ¿Qué errores hay que evitar cometer? ¿En qué áreas habrá mayores oportunidades este año?
Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país
