¿Estás buscando trabajo o empezando un emprendimiento? Aquí, algunos consejos

El cambio de mando del próximo 11 de marzo no sólo tiene implicancias políticas; también económicas y laborales. Ante el desembarco de una nueva administración ¿cómo se moverán este 2026 el mercado laboral y el ecosistema emprendedor?

De eso y más conversaron en un nuevo capítulo de A BORDO Juan Pablo Torres, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y María Jesús García-Huidobro, gerenta de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com

Junto a Polo Ramírez, además, ambos especialistas entregaron algunas recomendaciones para quienes están buscando trabajo o desarrollando un emprendimiento. ¿Qué expectativas deben manejar? ¿Qué errores hay que evitar cometer? ¿En qué áreas habrá mayores oportunidades este año?