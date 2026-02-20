SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    ¿Estás buscando trabajo o empezando un emprendimiento? Aquí, algunos consejos

    Polo Ramírez, junto a Juan Pablo Torres -decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello- y María Jesús García-Huidobro -gerenta de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com-, entregan tips para quienes llegan a marzo en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral o con la idea de iniciar un negocio.

     

    El cambio de mando del próximo 11 de marzo no sólo tiene implicancias políticas; también económicas y laborales. Ante el desembarco de una nueva administración ¿cómo se moverán este 2026 el mercado laboral y el ecosistema emprendedor?

    De eso y más conversaron en un nuevo capítulo de A BORDO Juan Pablo Torres, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y María Jesús García-Huidobro, gerenta de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com

    Junto a Polo Ramírez, además, ambos especialistas entregaron algunas recomendaciones para quienes están buscando trabajo o desarrollando un emprendimiento. ¿Qué expectativas deben manejar? ¿Qué errores hay que evitar cometer? ¿En qué áreas habrá mayores oportunidades este año?

    Más sobre:LT BoardA BordoEconomía BoardEmprendimientosmarzobranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    18 de febrero: ciudadanía y memoria en femenino

    Comunicación efectiva: ¿Cómo construir mensajes que cautiven a sus destinatarios?

    Ciudades y vulnerabilidad social: el caldo de cultivo para las enfermedades mentales en Chile

    Naturaleza y salud mental: por qué los “baños de bosque” alivian la ansiedad

    Latam-GPT: la encrucijada de la soberanía digital

    Las millonarias cifras que mueve el amor en Chile y el mundo

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    VIDEOS

    Nuevo Presidente de Perú bajo cuestionamientos por antiguos dichos sobre matrimonio infantil

    Nuevo Presidente de Perú bajo cuestionamientos por antiguos dichos sobre matrimonio infantil

    Captan a tiburón nadando en gélidas aguas de la Antártica por primera vez

    Captan a tiburón nadando en gélidas aguas de la Antártica por primera vez

    Las claves de Lollapalooza: rutas y choques en los horarios del festival

    Las claves de Lollapalooza: rutas y choques en los horarios del festival

    Impactante registro del desplome de una grúa en la Costanera de Puerto Varas

    Impactante registro del desplome de una grúa en la Costanera de Puerto Varas

    Servicios

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal
    Chile

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Jefe de Gestión de Emergencias de Senapred destaca “rápida” reacción de equipos ante explosión en Renca

    Venta de viviendas de lujo crece en 2025, pero las de segmentos más caros no tuvieron salida
    Negocios

    Venta de viviendas de lujo crece en 2025, pero las de segmentos más caros no tuvieron salida

    Codelco Teniente: entre la roca y el directorio

    Clienta de Enjoy acude a tribunal para cobrar premio de $3.800 millones en máquina tragamonedas, pero casino aduce error

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS
    Tendencias

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda
    El Deportivo

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda

    “Es realmente motivador ver a otras madres que han vuelto”: Alexa Guarachi sale del retiro y jugará el WTA 250 de Austin

    Los fichajes de última hora que marcaron el cierre del libro de pases de la Liga de Primera

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas
    Mundo

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder