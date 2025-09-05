La deuda que Chile tiene con su salud mental: revive el nuevo capítulo de A BORDO

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los problemas de salud mental significan el 34% del total de años perdidos por discapacidad. Y si nos adentramos en las cifras de Chile, tenemos los índices de depresión más altos entre los países latinoamericanos y la segunda tasa más alta de suicidios después de Uruguay.

Si revisamos el sistema de atención en salud mental, existe un déficit generalizado de especialistas públicos y privados, pero la situación es especialmente crítica en el servicio público, con poco menos de 2.000 médicos y una larga fila de espera para atención de especialidad.

Según datos de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, al 30 de septiembre de 2024 había 23.669 personas en lista de espera para una consulta psiquiátrica adulto y 14.018 para una infantil o de adolescentes. El promedio de espera por una consulta es entre 90 y 360 días.

¿Qué hacer ante un país que está al debe con el bienestar de sus habitantes? De eso conversaron Polo Ramírez y la doctora Cynthia Zavala, psiquiatra y directora de la carrera de Medicina de la Universidad Andrés Bello, sede Santiago.

Puedes revisar este nuevo capítulo de A BORDO en el siguiente video.