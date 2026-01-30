Qué hacer ante la crisis carcelaria en Chile

Sin duda, el eslabón más débil del sistema penal chileno es el carcelario, que además de una función punitiva, también debiera ser un espacio de rehabilitación y reinserción social para todos quienes están cumpliendo una pena de privación de libertad.

Sin embargo, las cárceles se han quedado chicas ante un panorama de sobrepoblación penal, demandas de infraestructura y un país con las tasas de encierro más altas de América Latina.

El problema es que es dentro de estos recintos donde se están configurando las grandes organizaciones criminales. De hecho, así ocurrió con el nacimiento de la banda Comando Vermelho, en Río de Janeiro, o del Tren de Aragua, en Venezuela.

¿Qué hacer ante una realidad que parece haber sido abandonada por las políticas públicas? Para hablar sobre el tema, Polo Ramírez conversó en un nuevo capítulo de A BORDO con Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, y con Francisco Alcorta, cientista político y master en Políticas Públicas, investigador del instituto Libertad y Desarrollo.