SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    LT Board

    Salarios y habilidades en la era de la inteligencia artificial

    "La educación formal sigue siendo valorada por los empleadores (...) las habilidades digitales nuevas no parecen desplazar a la educación tradicional", dice Benjamín Villena, profesor asociado del Instituto de Políticas Económicas (IPE) de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello.

    Benjamín VillenaPor 
    Benjamín Villena

    La irrupción de la inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) motiva un debate sobre el futuro del trabajo en el mundo, aunque aún existe poca evidencia empírica al respecto.

    En los resultados preliminares de un estudio basado en 400 mil avisos laborales publicados en Chile entre enero 2022 y febrero 2026 -período que incluye el surgimiento de ChatGPT a fines de 2022- analizo cómo responden los salarios a las habilidades requeridas por los empleadores, un reflejo de la productividad que estas tienen en el mercado laboral.

    Estos requerimientos explícitos de habilidades se detectan mediante el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM). Los resultados sugieren que, en vez de rivalizar con las habilidades clásicas, el requisito de conocimiento o uso de IA es un complemento que potencia al conjunto de competencias requeridas por los empleadores.

    Un primer resultado es que la educación formal sigue siendo valorada por los empleadores. Los avisos que piden un título universitario o un postgrado tienen una oferta salarial, ajustada por IPC, un 55% u 84% mayor a avisos que no tienen requisitos educativos, respectivamente. Con estas cifras relativamente estables desde 2022, las habilidades digitales nuevas no parecen desplazar a la educación tradicional.

    En relación con las habilidades específicas, el mercado muestra una jerarquía de valoración. El requerimiento de manejo o conocimiento de IA ofrece un premio salarial del 9%, comparable al de las habilidades cognitivas generales, pero debajo de otras.

    Por ejemplo, gestión de personas alcanza un 21% y la gestión de proyectos, un 15%. Por su parte, la programación computacional se mantiene y ofrece salarios un 21% mayores, reflejando una valoración que, pese al creciente uso de IA, persiste. La capacidad de liderar equipos y el conocimiento tecnológico más profundo siguen siendo recursos escasos, productivos y, por ende, mejor remunerados.

    Una señal de cautela: a inicios de 2022, la remuneración diferencial por IA era del 17,8%, pero hacia inicios de 2026 esta cifra se ha reducido. Esta tendencia sugiere que el uso de IA está transitando de ser especialidad valorada de nicho a volverse una algo transversal para diversos roles. Por el contrario, la programación ha mostrado una caída más moderada, estabilizándose con cifras de entre 13% y 17% hacia finales del periodo analizado.

    El impacto de la IA en nuestro mercado laboral es una historia en desarrollo que debemos observar con cautela. Los resultados sugieren que la mayor productividad se vincula a la educación y las habilidades de gestión de proyectos y personas. Ante el asombro que genera el potencial de la IA avanzando a un ritmo inédito, es necesario actuar con prudencia, guiándonos por la evidencia disponible. Las habilidades tradicionales del ámbito laboral siguen siendo hoy un aporte fundamental a la productividad laboral.

    Más sobre:LT BoardEconomía Boardinteligencia artificialmercado laboralbranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    La pensión alimenticia “sin límites” que pagan quienes tienen el cuidado personal de sus hijos

    Con cacao de verdad y pocos ingredientes: las claves de un buen huevito de Pascua

    Menopausia explicada para hombres: mitos, verdades y consejos para acompañar a las mujeres en este período

    El desafío de abordar la violencia adolescente

    Operación Renta 2026: Todo lo que hay que saber

    Volver a ser serios

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    La pensión alimenticia “sin límites” que pagan quienes tienen el cuidado personal de sus hijos

    La pensión alimenticia “sin límites” que pagan quienes tienen el cuidado personal de sus hijos

    VIDEOS

    Bachelet revela que Sebastián Piñera le propuso encabezar la ONU: “Yo te apoyo y te propongo”

    Bachelet revela que Sebastián Piñera le propuso encabezar la ONU: “Yo te apoyo y te propongo”

    Así quedó la inspectoría del Liceo Lastarria tras ser quemada por encapuchados

    Así quedó la inspectoría del Liceo Lastarria tras ser quemada por encapuchados

    Sujetos prenden fuego a la inspectoría del Liceo Lastarria usando Molotov

    Sujetos prenden fuego a la inspectoría del Liceo Lastarria usando Molotov

    Presidente Kast dice que en su gobierno no se ha expulsado a “ningún migrante, hasta ahora”

    Presidente Kast dice que en su gobierno no se ha expulsado a “ningún migrante, hasta ahora”

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Irak vs. Bolivia por el repechaje en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Croacia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Argentina vs. Zambia en TV y streaming

    Kast alista su primer viaje al extranjero: visitará Argentina y tendrá cita con Javier Milei
    Chile

    Kast alista su primer viaje al extranjero: visitará Argentina y tendrá cita con Javier Milei

    Contraloría refuerza exigencias de probidad a ministros y advierte sanciones por conflictos de interés y faltas a la transparencia

    Justicia ficha a abogada con experiencia en el INDH como nueva jefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan de Búsqueda

    Parte Operación Renta 2026: Contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes
    Negocios

    Parte Operación Renta 2026: Contribuyentes que declaren desde el 1 de abril recibirán su pago a fin de mes

    Quiroz y Pacheco se reúnen para conversar de la situación de Codelco de cara a la próxima junta de accionistas

    Canal 13 cerró el 2025 con una fuerte reducción en sus pérdidas y un alza en sus ingresos

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación
    Tendencias

    Soy psicólogo y estas son las 5 formas de manipulación que debes reconocer en una relación

    Cómo EEUU se prepara para semanas de operaciones terrestres en Irán, según reportes

    Cómo es vivir sin combustible, según el testimonio de 19 cubanos

    Copa de la Liga: la U de Gago recobra la memoria y vence con contundencia a Audax Italiano en su visita a La Florida
    El Deportivo

    Copa de la Liga: la U de Gago recobra la memoria y vence con contundencia a Audax Italiano en su visita a La Florida

    En el peor momento de su historia: Italia cae ante Bosnia y Herzegovina y se pierde su tercer Mundial consecutivo

    Repasa la victoria de la U sobre Audax Italiano, en el primer triunfo de Fernando Gago en los azules

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar
    Tecnología

    Joystick “antiestrés”: cómo es el invento chileno que busca reducir la ansiedad al jugar

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy
    Cultura y entretención

    Ciclo de cantautores reúne a los clásicos: García, Gatti, Ubiergo, Barahona y Chinoy

    Lanzan tráiler de la película sobre Backrooms: el fenómeno de terror analógico que perturba a Internet

    Centro para las Artes Zoco inicia su Temporada de Piano 2026 con concierto de la pianista alemana Beatrice Berthold

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca
    Mundo

    Juez ordena a la administración Trump que detenga la construcción del salón de baile de la Casa Blanca

    Presidente de Irán asegura a la UE que está dispuesto a frenar la guerra si recibe garantías de que terminarán los ataques

    Jefe de DD.HH. de ONU dice que ley israelí sobre pena de muerte dirigida contra palestinos viola el derecho internacional

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal
    Paula

    La palabra no es suficiente: el riesgo de acordar la pensión de alimentos fuera del tribunal

    Hablemos de amor: el duelo de una relación sin nombre

    Cómo no tener red de apoyo afecta el bienestar de la niñez