Salarios y habilidades en la era de la inteligencia artificial

La irrupción de la inteligencia artificial generativa (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.) motiva un debate sobre el futuro del trabajo en el mundo, aunque aún existe poca evidencia empírica al respecto.

En los resultados preliminares de un estudio basado en 400 mil avisos laborales publicados en Chile entre enero 2022 y febrero 2026 -período que incluye el surgimiento de ChatGPT a fines de 2022- analizo cómo responden los salarios a las habilidades requeridas por los empleadores, un reflejo de la productividad que estas tienen en el mercado laboral.

Estos requerimientos explícitos de habilidades se detectan mediante el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM). Los resultados sugieren que, en vez de rivalizar con las habilidades clásicas, el requisito de conocimiento o uso de IA es un complemento que potencia al conjunto de competencias requeridas por los empleadores.

Un primer resultado es que la educación formal sigue siendo valorada por los empleadores. Los avisos que piden un título universitario o un postgrado tienen una oferta salarial, ajustada por IPC, un 55% u 84% mayor a avisos que no tienen requisitos educativos, respectivamente. Con estas cifras relativamente estables desde 2022, las habilidades digitales nuevas no parecen desplazar a la educación tradicional.

En relación con las habilidades específicas, el mercado muestra una jerarquía de valoración. El requerimiento de manejo o conocimiento de IA ofrece un premio salarial del 9%, comparable al de las habilidades cognitivas generales, pero debajo de otras.

Por ejemplo, gestión de personas alcanza un 21% y la gestión de proyectos, un 15%. Por su parte, la programación computacional se mantiene y ofrece salarios un 21% mayores, reflejando una valoración que, pese al creciente uso de IA, persiste. La capacidad de liderar equipos y el conocimiento tecnológico más profundo siguen siendo recursos escasos, productivos y, por ende, mejor remunerados.

Una señal de cautela: a inicios de 2022, la remuneración diferencial por IA era del 17,8%, pero hacia inicios de 2026 esta cifra se ha reducido. Esta tendencia sugiere que el uso de IA está transitando de ser especialidad valorada de nicho a volverse una algo transversal para diversos roles. Por el contrario, la programación ha mostrado una caída más moderada, estabilizándose con cifras de entre 13% y 17% hacia finales del periodo analizado.

El impacto de la IA en nuestro mercado laboral es una historia en desarrollo que debemos observar con cautela. Los resultados sugieren que la mayor productividad se vincula a la educación y las habilidades de gestión de proyectos y personas. Ante el asombro que genera el potencial de la IA avanzando a un ritmo inédito, es necesario actuar con prudencia, guiándonos por la evidencia disponible. Las habilidades tradicionales del ámbito laboral siguen siendo hoy un aporte fundamental a la productividad laboral.