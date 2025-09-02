¿Un profesor en formato 24/7?: No te pierdas la charla sobre IA que dictará experto en Educación de Amazon

Mike Tarrant, director global de Tecnologìa Educativa, Educación Superior e Investigación de Amazon Web Services, recuerda que sus mejores experiencias estando en la universidad fueron cuando se daban instancias de debate con sus profesores.

“Eran momentos en que me desafiaban y abrían en mi mente nuevos puntos de vista”, dice el experto. “Eso es una habilidad humana y no creo que las máquinas puedan llegar a ese nivel”, agrega.

Probablemente las máquinas no reemplacen al ser humano en los procesos más creativos, pero sí nos dejan a la mano un universo de posibilidades para simplificar tareas y dejar espacio para lo que realmente importante: pensar, crear, innovar.

En el ámbito de la educación esto es vital, explica Mike Torrant, y de eso trata su charla llamada “El futuro del aprendizaje: Liderazgo e innovación en la era digital”, organizada por la Universidad Andrés Bello en el marco de su ciclo de encuentros “Educación del futuro”. Una actividad que será transmitida mañana miércoles 3 de septiembre, a partir de las 8:30 horas, por Latercera.com.

En ella, Tarrant analizará las principales potencialidades de la IA en el ámbito educativo y cómo están funcionando las nuevas aplicaciones en este ámbito, capaces incluso de desarrollar “tutores 24/7″ que pueden complementar la acción de los docentes.

