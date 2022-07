Aquí tienen el tráiler para la nueva serie de Beavis y Butt-Head

Siguiendo lo que fue el estreno de la película Beavis and Butt-Head Do the Universe, Paramount finalmente fijó un plazo para el debut del próximo proyecto de Beavis y Butt-Head.

Durante esta semana la compañía anunció que la esperada nueva serie del absurdo dúo, Mike Judge’s Beavis and Butt-Head, se estrenará el próximo 4 de agosto mediante el streaming Paramount+.

Pero eso no es todo porque aquel anuncio se dio de la mano del estreno de un tráiler para este nuevo programa de Beavis y Butt-Head donde se promete que aunque la calidad de imagen será mejor, estos amigos seguirán siendo los mismos con sus camisetas de AC/DC y Metallica, además de su absurdo humor y andanzas. De hecho, en una escena pueden ver como ambos usan una exhibición de un museo como baño.

La nueva serie de Beavis and Butt-Head fue creada por Mike Judge y puedes ver su tráiler aquí:

Mike Judge’s Beavis and Butt-Head se estrenará el 4 de agosto en Estados Unidos.