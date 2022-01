Attack on Titan no dejó indiferente a nadie y hasta el mundo político comentó su regreso

Finalmente tras casi un año de espera, este domingo regresó Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) con la segunda mitad de su última temporada, estreno que no dejó indiferente a nadie, al nivel que incluso políticos se refirieron al regreso de la serie.

Entre los políticos que se refirieron al regreso del anime se encuentra la diputada electa por el Maule Sur, Consuelo Veloso, quien compartió a través de Twitter una imagen vistiendo una capa verde similar a la que utilizan en la serie y con el mensaje, “hemos esperado mucho para esto pero estamos listos para ofrecer nuestro corazón… hasta el final. ¡Arriba, compañero/as!.

Posteriormente, en otro mensaje es que mostró su apoyo al protagonista de la serie Eren Jeager, a la vez que sumó la icónica frase de la serie. “Yo confío en Eren Jaeger con todo mi ser Corazón incendiado ¡Shinzo wo Sasageyo!”.

Esta no fue la única política que se refirió al regreso de la serie, ya que también la constituyente Bárbara Sepúlveda realizó una publicación por el retorno de Attack on Titan, y posteriormente sufriendo por la caída de los servidores de Crunchyroll. “Abrácenme hasta que vuelva Crunchyroll”, publicó.

Cabe mencionar que tras el estreno del capítulo durante la tarde del domingo, Crunchyroll, que es la plataforma oficial de transmisión en América Latina del anime, se cayó debido al alto flujo de personas que estaban intentando ver la serie.

“Estamos trabajando arduamente para resolver los problemas que experimentas en el sitio web y la aplicaciones”, escribieron desde la aplicación a raíz de los problemas, que se solucionaron al cabo de un par de horas.

Finalmente, no un político pero si alguien ligado a esta es que se refirió al regreso de la serie, la cuenta de Brownie, el perro del presidente electo, Gabriel Boric. “Algunos dirán que esta foto es un montaje, pero la verdad es que soy parte de la legión de reconocimiento aqui en Mikasa, en Punta Arenas. Solo me queda decir entreguen sus corazones brows. ¡Shinzo wo Sasageyo!”, señala el mensaje.