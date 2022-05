Azrael encabezará su propio cómic a partir de agosto

Otro personaje vinculado al mito de Batman tendrá su propio cómic a partir de agosto. Se trata de Jean-Paul Valley, el justiciero más conocido como Azrael.

Esta semana DC Comics anunció a Sword of Azrael, una nueva serie limitada escrita por Dan Watters e ilustrada por Nikola Čižmešija que continuará la historia que ese equipo creativo ya había contado con el personaje en el contexto de la historia “Sword of Azrael: Dark Knight of the Soul” en las páginas de Batman: Urban Legends.

Si bien Azarel es conocido por el grado de violencia que empleó durante el tiempo que ostentó el manto de Batman en el período posterior a que Bane quebró la espalda de Bruce Wayne, esta mini serie de seis números promete mostrar una versión del personaje que tiene algunas dudas sobre su misión.

“¡El ángel guerrero de St. Dumas regresa! Jean-Paul Valley no quiere volver a ser Azrael nunca más. Todo lo que le ha traído es dolor, violencia y miseria. Se ha aislado en un monasterio en Europa para encontrar la paz. Pero cuando una joven que dice tener la misma programación del Sistema que convirtió a Jean-Paul en Azrael llega al monasterio, no tendrá más remedio que ponerse su violento manto de Azrael una vez más para protegerla de los asesinos mortales que desean dañarla”, dice la descripción entregada por DC para el cómic.

Sword of Azrael #1 tendrá una portada principal realizada por Čižmešija y cubiertas variantes a cargo de Josh Middleton, Claire Roe y Tomeu Morey, entre otros.

La publicación de Sword of Azrael #1 está planificada para el próximo 2 de agosto.