Benimaru es el protagonista del nuevo adelanto de The King of Fighters XV

Desde SNK han lanzado un nuevo adelanto de The King of Fighters XV, en esta ocasión protagonizado por un personaje clásico de la saga, Benimaru Nikaido.

Según se dio a conocer, al personaje le pondrá la voz Atsushi Maezuka, y formará parte del “Team Hero”, el cual también estará conformado por Shun’ei y Meitenkun, los otros dos personajes que ya presentaron sus adelantos.

Cabe recordar que The King of Fighters XV fue anunciado en la EVO de 2019, sin embargo a lo largo del 2020 casi no se tuvo información del juego, y finalmente este año es que desde SNK han comenzado a compartir detalles del juego.

Hace unos días Eisuke Ogura y Yasuyaki Oda, director y productor del juego respectivamente, señalaron que el juego ya se encontraba en una fase de optimización de sus mecánicas.

Se espera que este juego llegue en algún momento del 2021.