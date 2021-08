Call of Duty: Vanguard se presentará este 19 de agosto

Después de una seguidilla de filtraciones y especulaciones, Activision finalmente confirmó a la próxima entrega de Call of Duty.

Durante este lunes y de la mano de un teaser tráiler la compañía confirmó que el nuevo juego de su popular franquicia será Call of Duty: Vanguard.

El adelanto no muestra nada sobre el gameplay del juego, sin embargo, promete que Activision y Sledgehammer acabarán con el misterio este jueves 19 de agosto durante la presentación oficial de Call of Duty: Vanguard en Call of Duty: Warzone.

Pero a la espera de ese anuncio a continuación pueden ver el teaser que parece confirmar la ambientación en la Segunda Guerra Mundial.

El evento de presentación de Call of Duty: Vanguard en Call of Duty: Warzone se desarrollará 12:30 pm CT (13:30 pm hora de Chile) de este 19 de agosto.