CEO de Bloober Team se niega a comentar rumores de Silent Hill y dice que harán un anuncio sobre sus futuros proyectos “tan pronto como podamos”

Durante los últimos días una ser ede reportes han surgido apuntando a que Bloober Team, desarrolladores de The Medium, estarían trabajando en un juego de Silent Hill, puntualmente en un remake de Silent Hill 2. Con los rumores cada vez más fuertes, es que el CEO de la desarrolladora fue consultado al respecto negándose a comentar.

En conversación con IGN, este señaló que “No podemos comentar nada de lo que estamos haciendo porque apreciamos nuestra relación con nuestros socios, por supuesto. Así que no podemos decir nada”, agregando que “haremos un anuncio sobre nuestros proyectos futuros tan pronto como podamos. Entonces sabrás mucho más”.

Cabe recordar que Bloober Team firmó un acuerdo con Konami en 2021, y desde entonces son varios los reportes que los apuntan como los próximos desarrolladores de Silent Hill. Desde la compañía con anterioridad señalaron que estaban trabajando en dos entregas, una con Konami, y la otra que corresponde a una nueva IP que será publicada por Private Division.

Posteriormente, este fue consultado sobre el juego desarrollado basado en La Bruja de Blair, oportunidad que aprovechó para comentar los futuros del estudio, destacando que trabajan en proyectos con los que se sienten cómodos. ““Si estás en una prisión, no podrás volar. Es por eso que estamos tratando de hacer solo aquellos títulos en los que sentimos, ‘Está bien, será un juego de Bloober Team, no de alguien más’”. Entonces, incluso en el proyecto del que no podemos hablar, seguirá siendo un título de Bloober Team”.