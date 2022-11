Convención de anime en Los Ángeles prohíbe las ilustraciones generada por inteligencia artificial

Durante el último tiempo cada vez son más populares las ilustraciones generadas por inteligencia artificial, lo que está molestando a artistas alrededor de todo el mundo, sobre todo cuando estás se están comenzando a hacer un espacio en las convenciones. En este contexto, es que Animé Los Ángeles, una próxima convención que se llevará a cabo en enero de 2023 ha dado a conocer que no permitirá el arte generada por inteligencia artificial en el evento.

A través de un comunicado dado a conocer durante este miércoles desde la organización señalaron que “Las obras de arte generadas por IA y su lugar en el espacio de la convención (salas de exhibición, callejones de artistas, etc.) se han convertido recientemente en un punto focal en muchas discusiones en línea. Nuestro equipo ha estado observando la discusión y ha determinado que, en función de la naturaleza actual de su implementación y la falta de consideración hacia los artistas, no podemos permitir de buena fe que este tipo de producto exista en nuestro espacio”.

Según agregaron en el comunicado a través de Twitter “no aprobamos ni aceptamos ninguna forma de pieza de arte generada por Al que se utilice en nuestros materiales promocionales, ni se venda en nuestra Sala de exposiciones o Callejón de artistas”, agregando que en caso de que se descubra alguna siendo comercializada en el evento se ”considerará una forma de mercancía falsificada o de contrabando y deberá retirarse”.

Una de las discusiones al respecto tiene relación con el hecho de que las IA deben “alimentarse” de una serie de obras ya existentes para crear sus propias ilustraciones, lo que es considerado plagio por algunos artistas. Es por esto que desde la organización del evento agregaron que “cualquier trabajo que se crea con un programa Al que utiliza fuentes que el artista no posee o sobre las que no tiene derechos, está en violación. Si, en el futuro, se crea un programa de este tipo que permita obtener solo imágenes específicas que pertenecen al artista, será responsabilidad del artista proporcionar pruebas de que las piezas no se crearon a partir de imágenes robadas”.