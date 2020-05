Dave Filoni habló sobre los planes para continuar la historia de Sabine Wren

Cuando Star Wars: Rebels terminó en 2018 la serie estableció que, en una fecha posterior a los eventos de Return of the Jedi, Ashoka Tano y Sabine Wren seguían buscando a Ezra Bridger.

Pero con el anuncio de que Ashoka aparecerá en la segunda temporada de The Mandalorian, una serie que precisamente está ambientada después de la trilogía original, muchos se han preguntado qué significa eso para la historia de Sabine dentro de la saga.

¿Aparecerá Sabine en la serie de Mando y The Child? ¿Tendrá su propia serie con Ashoka como tanto se ha rumoreado? Por ahora no hay nada confirmado pero en una entrevista con Deadline el creador de The Clone Wars y Star Wars: Rebels, Dave Filoni tanteó que todavía no se ha dicho todo sobre Sabine Wren.

“Oh, creo que es posible”, dijo Filoni tras ser consultado sobre una posible continuación de la historia de Sabine y en particular sobre su relación con el Darksaber que apareció en The Mandalorian.

“Quiero decir, definitivamente es algo que dejé colgando al final (de Rebels) y parte de esa razón es que en mi mente siempre es agradable cuando queda otra historia”, añadió. “Me gustan las cosas en una serie, incluso cuando las leo o las veo, y siempre hay un poco de tristeza cuando algo llega a su fin, por lo que el potencial es una gran cosa”.

“Me encanta que la gente piense en estas historias de la misma manera que yo me preguntaba acerca de muchas historias. Cuando era niño, me preguntaba qué le sucedió a Luke y a todos mis héroes después de Return of the Jedi", sentenció Filoni. “Creo que es una parte natural de disfrutar esto, y creo que siempre hay potencial para más historias. Ciertamente, diré que (el regreso de Sabine) es algo en lo que he pensado mucho, por lo que nunca se sabe cuándo o si realmente tomará forma".

Por ahora no está claro qué implican las palabras de Filoni para el futuro de Sabine y en general las próximas producciones de Star Wars. Sin embargo, no deja de ser interesante que el responsable de Clone Wars no cierre la puerta a un retorno del personaje.