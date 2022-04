Ya es oficial. Poco menos de un año después de que se reportara el inicio de esta transacción, Discovery finalmente completó la adquisición de WarnerMedia.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, durante esta jornada WarnerMedia de AT&T y Discovery cerraron oficialmente su fusión.

La nueva compañía que se formará a partir de este acuerdo se llamará Warner Bros. Discovery, será comanda por David Zaslav, anterior CEO de Discovery, y albergará a marcas como Animal Planet, TLC y HGTV por el lado de Discovery, además de HBO, CNN, TNT, Warner Bros y DC por el lado de Warner.

En ese sentido, una de las principales ambiciones de Warner Bros. Discovery está en el terreno del streaming y, con planes a futuro para fusionar HBO Max y Discovery Plus, la compañía pretende ser un fuerte competidor para Netflix, Disney Plus y Amazon Prime Video. De hecho, previamente Zaslav indicó que el objetivo del streaming de la compañía sería crecer de la mano de una variedad de contenidos guionizados y no guionizados para distintos públicos.

De acuerdo a CNN, el Warner Bros. Discovery comenzará a cotizar en bolsa este lunes y, mientras se espera que se desarrolle un evento para los empleados de la compañía, durante el jueves Zaslav escribió una nota interna diciendo que “estamos estableciendo una estructura organizacional más simple con menos capas, más responsabilidad y más recursos enfocados en la pantalla”.

Así, cabe destacar que la nueva forma de funcionar de WarnerMedia implicará que tres de sus ejecutivos principales reportarán directamente Zaslav: Casey Bloys, el director de contenido de HBO; Channing Dungey el presidente de Warner Bros. Television Group y Toby Emmerich, el presidente de Warner Bros. Picture Group.