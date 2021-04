El anime de The World Ends With You cambiará su opening tras arresto del baterista de la banda ALI

A través de la página oficial del anime de The World Ends With You se anunció que la canción ‘Teenage City Riot’ de la banda ALI, ya no será el opening luego de que el baterista de esta fuera arrestado.

La policía y desde Sony Music Labs informaron del arresto de Kadio Shirai, aunque por el momento se desconocen las razones, aunque desde el sitio de la banda se habla de un “escándalo”.

El anime basado en el popular videojuego de Square Enix tiene programado el estreno de su primer capítulo para este viernes.

Cabe recordar que la banda ALI estuvo a cargo de las canciones de anime como Beastars, Jujutsu Kaisen y Noblesse.