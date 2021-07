¿El Kingpin llegará al MCU? Vincent D’Onofrio encendió la especulación sobre su eventual regreso como Wilson Fisk

La interpretación de Wilson Fisk que realizó el actor Vincent D’Onofrio sin duda fue uno de los puntos más destacados de las series de Marvel amparadas por Neftlix y es por eso que no resulta sorprendente que varios fanáticos quieran ver al actor nuevamente como Kingpin durante las próximas series y películas de Marvel Studios.

Lamentablemente por ahora no hay información oficial respecto a un eventual regreso de D’Onofrio como Kingpin, sin embargo, un reciente rumor y una publicación de Vincent D’Onofrio en redes sociales han encendido las especulaciones sobre una potencial aparición del personaje en las próximas entregas del MCU.

Particularmente durante la semana pasada una publicación en el subreddit Marvel Spoilers clamó que D’Onofrio supuestamente volvería a interpretar a Fisk en la serie de Hawkeye.

Por supuesto, un rumor de Reddit no es algo muy confiable. No obstante, este reporte y la posibilidad de un regreso del Kingpin de D’Onofrio tomó impulso cuando el propio actor le dio like a un tweet al respecto en su cuenta oficial de Twitter.

Eventualmente D’Onofrio quitó el like del tweet, sin embargo, aún no desmiente directamente este reporte. En ese sentido, cabe recordar que este rumor sobre el supuesto retorno de la versión de Fisk que apareció en la serie de Daredevil se suma a las informaciones que dicen que Charlie Cox podría volver como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home.

De hecho, el reporte de Reddit dice que “también se suponía que Daredevil haría su re-debut en el MCU en Hawkeye junto con su papel en Spider-Man: No Way Home, pero la planificación de Hawkeye no funcionó. Kingpin, en cambio, llenará ese vacío”.

La serie de Hawkeye debutará este año y, aunque aún no hay una fecha específica para su estreno, el rumor dice que supuestamente llegaría en noviembre en la antesala del estreno de Spider-Man: No Way Home que se concretará en diciembre. Todo mientras la aparición de Fisk obviamente estaría vinculada al papel que Echo jugará en la serie.