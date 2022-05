El plan con publicidad de Disney Plus no incluiría anuncios que perjudiquen su apuesta familiar

Aunque todavía no hay una fecha de lanzamiento para esta membresía, finalmente se revelaron nuevos detalles sobre el plan con anuncios que busca reducir el precio de Disney Plus.

De acuerdo a un reporte de Variety, actualmente Disney planearía que la versión con anuncios de su streaming incluya menos publicidad que apuestas similares de sus competidores y concretamente buscaría mostrar un promedio de cuatro minutos de anuncios o menos por hora. Tengan en cuenta que la versión con publicidad de Peacock (el streaming de Universal que aún no llega a Latinoamérica) se presentó con la promesa de no incluir más de 5 minutos de anuncios por cada hora y en su versión con publicidad HBO Max también tendría cerca de 4 minutos de anuncios por cada 60 minutos. Todo mientras que Hulu (plataforma que en parte está vinculada a Disney) se han registrado entre 9 y 12 anuncios por cada hora.

Por otra parte, Disney Plus no pretendería mostrar publicidad de cualquier cosa y mientras obviamente no promocionará a plataformas ni estudios rivales, la información de Variety sostiene que el streaming tampoco quiere incluir anuncios de productos que puedan afectar su imagen familiar.

“Disney ya ha señalado a las agencias que la nueva versión de Disney+ no aceptará bebidas alcohólicas ni publicidad política en su lanzamiento. Además, el servicio de Disney tampoco aceptará anuncios de rivales o estudios de entretenimiento”, señala el reporte.

Por otra parte, el streaming también buscaría abordar con especial cuidado la publicidad en las cuentas infantiles por lo que, además de evitar incluir comerciales junto con programas dirigidos a audiencias preescolares, supuestamente Disney Plus no mostraría anuncios cuando se establezca mediante los controles parentales que es un niño quien está mirando el contenido.

Hasta el momento se desconoce cuál será el impacto real de la membresía con publicidad en el precio de Disney Plus, pero esta estrategia obviamente busca atraer más usuarios a la plataforma con un precio menor a lo que se ofrece actualmente para acceder al servicio que emite las series de Star Wars y Marvel Studios.

La versión con publicidad de Disney Plus se presentaría a fines de este año en Estados Unidos.