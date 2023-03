El tráiler para la serie de American Born Chinese destaca su reunión del elenco de Everything Everywhere All At Once

Aprovechando todas las nominaciones y triunfos de Everything Everywhere All At Once en la edición más reciente de los Premios Oscar, Disney lanzó un nuevo tráiler de American Born Chinese que destaca que aquella serie para el streaming de la compañía incluirá a tres integrantes del elenco de la cinta Multiversal dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

American Born Chinese está basada en el cómic homónimo de Gene Luen Yang (Superman Smashes the Klan) y girará en torno a la historia de “Jin Wang, un adolescente promedio que hace malabarismos con su vida social en la escuela secundaria y su vida hogareña” y cuya cotidianidad cambiará “cuando conoce a un nuevo estudiante extranjero el primer día del año escolar, y aún más mundos chocan cuando Jin se enreda sin saberlo en una batalla de dioses mitológicos chinos”.

Mientras Jin Wang será encarnado por Ben Wang (Chang Can Dunk), Michelle Yeoh, quien recientemente ganó un Oscar por Everything Everywhere All At Once, será Guanyin; Ke Huy Quan, quien fue galardonado como Mejor Actor de Reparto será Freddy Wong; y Stephanie Hsu, quien lamentablemente solo fue nominada como Mejor Actriz de Reparto, será Shiji Niangniang.

American Born Chinese fue dirigida por Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the ten Rings) y se estrenará el 24 de mayo en Disney Plus.