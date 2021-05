Elizabeth Olsen dice que Wanda Maximoff puede “viajar entre universos”

Pese a que todavía no hay muchos detalles oficiales sobre la participación de Wanda Maximoff en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, parece que el personaje podría contar con una nueva y útil habilidad en esa película.

Durante esta semana Elizabeth Olsen, la actriz que interpreta a Wanda en las producciones de Marvel Studios, conversó con el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter y casualmente reveló que su personaje sería capaz de viajar por el Multiverso.

Concretamente, mientras el entrevistador trataba de explicar quién era Wanda, Olsen interrumpió y señaló que Scarlet Witch “tiene algunos poderes divertidos. Ya sabes, telequinesis (y) ella puede viajar entre universos”.

Hasta ahora la versión de Scarlet Witch presente en las producciones de Marvel Studios nunca ha mostrado la capacidad de viajar entre universos, sin embargo, como WandaVision concluyó con la heroína titular leyendo el Darkhold, esta supuesta nueva habilidad perfectamente podría ser una consecuencia de esos estudios. Pero por ahora es es solo una especulación.

Por otra parte, si bien el eventual poder de viajar entre universos podría ser útil para Wanda en el marco de una película que abordará el tema del Multiverso e incluso, en perspectiva lo esbozado anteriormente podría ser una interesante forma de justificarlo, en la misma entrevista Olsen comentó que no sabía mucho sobre Doctor Strange 2 mientras grababa WandaVision.

“Realmente desearía que hubiera un plan que alguien hubiese compartido conmigo un poco antes”, señaló la actriz. “Me enteré de Doctor Strange 2 y de la historia antes de ir a filmar WandaVision durante las últimas 8 semanas en la pandemia. Me enteré en agosto, y luego terminé WandaVision un miércoles, y fui a Inglaterra (ese) viernes”.

“Fue mucho. Y luego llegué a casa, hace como 10 días atrás. Así que estuve mucho tiempo en Inglaterra. Fue un proceso largo”, agregó.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness planea estrenarse en marzo de 2022 y mientras aún no hay muchos detalles oficiales sobre su trama, recientemente un rumor planteó el supuesto plan que tendría el villano principal.