Elmer Gruñón se quedó sin su rifle en la nueva versión de los Looney Tunes

Es una de las secuencias más evocativas de los Looney Tunes. A la guarida de Bugs Bunny se acerca Elmer Gruñón, quien intenta cazar al “wuonejo”, apuntando directamente con su rifle. Pero el querido come zanahorias sale de su guarida sin preocupación, tapando el orificio del arma con su dedo mientras dice: “¿Qué hay de nuevo viejo?”.

Aquello ya no se da en la nueva versión de la serie animada que lanzó HBO Max, ya que sus responsables decidieron cambiar la dinámica de Elmer Gruñón. El rifle simplemente ya no estará entre sus implementos, debido a los problemas que existen en Estados Unidos por la violencia con las armas de fuego.

Peter Browngardt, productor ejecutivo de la actualización de los Looney Tunes, explicó al New York Times que el cambio no implicará que la locura clásica será minimizada. “Nosotros no vamos a usar pistolas. Pero podemos hacer violencia de dibujos animados. TNT, las cosas de ACME", recalcó. Por eso, mientras Sam Pistolas también será otro de los personajes que tuvo que variar, el Coyote no sufrió cambio alguno. Y en lo que concierne a Elmer, ahora utiliza una guadaña.

El productor también recalcó que la inspiración de la nueva serie son los cortos clásicos. “Siempre pensé: ¿Qué habría pasado si Warner Bros. nunca hubiese parado la producción de dibujos de los Looney Tunes? Tal como pudimos, tratamos a esta versión en esa línea”, agregó Browngardt.

El resultado final parece haber resultado, ya que los Looney Tunes estuvieron entre lo más visto en el lanzamiento de HBO Max, superando a las otras grandes franquicias que tiene WarnerMedia bajo su alero.