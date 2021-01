Esta es la sinopsis de la nueva película de Mortal Kombat

Si las primeras imágenes de la película no fueron suficientes para ustedes y están impacientes por conocer el primer tráiler, tenemos algo que los podría ayudar a aliviar la espera por más novedades de la cinta de Mortal Kombat.

Siguiendo a las mencionadas fotos de la película, desde el portal Bloody Disgusting dieron a conocer la sinopsis oficial de esta nueva entrega basada en el famoso videojuego de lucha.

Como podrán leer más adelante, la sinopsis detalla a todos los involucrados en la realización de la cinta y plantea que Cole Young, un nuevo personaje que fue creado para esta película, será el hilo conductor de la historia que obviamente involucrará a un montón de personajes conocidos de la franquicia.

Puedes conocer la sinopsis de la nueva película de Mortal Kombat a continuación:

“De New Line Cinema llega la nueva y explosiva aventura cinematográfica Mortal Kombat, inspirada en la exitosa franquicia de videojuegos que recientemente disfrutó del lanzamiento más exitoso de su historia, Mortal Kombat 11. La película está dirigida por el reconocido cineasta australiano Simon McQuoid, que marca su debut como director de largometrajes, y es producida por James Wan (películas del universo The Conjuring, Aquaman), Todd Garner (Into the Storm, Tag), McQuoid y E. Bennett Walsh (Men in Black: Internacional, The Amazing Spider-Man 2).

En Mortal Kombat, el luchador de MMA Cole Young está acostumbrado a recibir una paliza por dinero, desconoce su herencia, o por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un cryomancer de otro mundo, para perseguirlo. Temiendo por la seguridad de su familia, Cole va en busca de Sonya Blade por recomendación de Jax, un comandante de las Fuerzas Especiales que lleva la misma marca extraña de dragón con la que nació Cole. Pronto, se encuentra en el templo de Lord Raiden, un dios anciano y el protector de Earthrealm, que concede santuario a aquellos que llevan la marca. Aquí, Cole entrena con los experimentados guerreros Liu Kang, Kung Lao y el mercenario rebelde Kano, mientras se prepara para enfrentarse con los mayores campeones de la Tierra contra los enemigos de Outworld en una batalla de alto riesgo por el universo. Pero, ¿Cole será empujado lo suficientemente fuerte como para desbloquear sus arcanos, el inmenso poder desde dentro de su alma, a tiempo para salvar no solo a su familia, sino para detener a Outworld de una vez por todas?

El diverso elenco internacional refleja la naturaleza global de la marca con talento que abarca los mundos del cine, la televisión y las artes marciales. El elenco incluye a Lewis Tan (Deadpool 2, Wu Assassins de Netflix) como Cole Young; Jessica McNamee (The Meg) como Sonya Blade; Josh Lawson (Bombshell) como Kano; Tadanobu Asano (Midway) como Lord Raiden; Mehcad Brooks (Supergirl) como Jackson “Jax” Bridges; Ludi Lin (Aquaman) como Liu Kang; con Chin Han (Skyscraper) como Shang Tsung; Joe Taslim (Star Trek Beyond) como Bi-Han y Sub-Zero; y Hiroyuki Sanada (Skyscraper) como Hanzo Hasashi y Scorpion. También aparecen Max Huang como Kung Lao; Sisi Stringer como Mileena; Matilda Kimber como Emily Young; y Laura Brent como Allison Young.

McQuoid dirigió a partir de un guión de Greg Russo y Dave Callaham (Wonder Woman 1984), con una historia de Oren Uziel (Mortal Kombat: Rebirth) y Russo, basado en el videojuego creado por Ed Boon y John Tobias. Richard Brener, Dave Neustadter, Victoria Palmeri, Michael Clear, Jeremy Stein y Larry Kasanoff fueron los productores ejecutivos”.

La película de Mortal Kombat será categoría R, se estrenará el 16 de abril en Estados Unidos y, debido a la nueva estrategia de Warner Bros, tendrá un debut simultáneo en cines y HBO Max.