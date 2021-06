Funimation comenzó a operar en Chile, Colombia y Perú

Una nueva alternativa para ver anime ha llegado a Chile, Perú y Colombia. Se trata de Funimation, el servicio de streaming vinculado Aniplex y Sony cuya disponibilidad previamente se había acotado a territorios como Estados Unidos, Brasil y México.

Funimation es una plataforma enfocada en el anime y, según su sitio web, su catálogo cuenta con más de 2 mil horas de programación incluyendo a títulos actuales como Attack on Titan, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia y The Promised Neverland además de clásicos como Cowboy Bebop, entre otros.

En Chile el precio de la suscripción a Funimation será de $3.990 pesos mensuales y $39.000 pesos anuales. Todo mientras que en Perú y Colombia los valores mensuales serán de 19,90 soles y 22.900 pesos respectivamente.

Según Funimation, sus suscripción permite ver contenido sin anuncios en versiones subtituladas o dobladas y además de la posibilidad de efectuar hasta 5 transmisiones simultáneas.