Ha muerto Olivia Newton-John, la recordada estrella de Grease

o la edad de 73 años ha muerto la cantante y actriz Olivia Newton-John, la voz de canciones como “I Honestly Love You”, “Xanadu”, “Physical”, “Hopelessly Devoted To You”, “Summer Nights” y “You’re The One I Want”, estas últimas parte de la clásica banda sonora de la película Grease.

Con una extensa carrera musical, que incluyó un paso en el Festival de Eurovision representando al Reino Unido, múltiples premios Grammy y varios número 1 en los rankings de popularidad, Olivia Newton-John será también recordada por su trabajo en el cine.

En ese ámbito, su más grande éxito fue sin duda la película que co-protagonizó junto a John Travolta, una de las producciones musicales más populares del cine de Hollywood y estrenada en 1978.

En Grease, a la edad de 29 años, Newton-John interpretó a Sandy, la dulce chica que se enamora de Danny Zuko durante un verano. Luego ambos vuelven a reencontrarse en la preparatoria, claro que en ese entorno, Danny tiene una imagen de rebelde que prefiere cuidar antes de demostrar el lado que Sandy conoció.

El resto es un vendaval de canciones emblemáticas, recordadas coreografías, carreras a toda velocidad y canciones que inclusive hasta el día de hoy han dado pie a bromas lingüísticas en territorio chileno.

Consideren que, durante la década de los noventas, a la cantante se le diagnosticó un cáncer de mama. A partir de ahí se convirtió en una activista para ayudar a mejorar la detección de su padecimiento y también comandó diversas obras humanitarias para las personas de salud. En el año 2017 le fue diagnosticado un tumor en la base de la columna vertebral, lo que la llevó a nuevos tratamientos hasta sus últimos días. El portal TMZ dio a conocer la noticia e informó que la artista falleció en su rancho de California rodeada de sus seres queridos.

Tras la noticia de su muerte, el actor John Travolta la homenajeó en redes sociales. “Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho. Nos veremos en el futuro y todos estaremos juntos de nuevo. Tuyo desde el primer momento en que te vi y ¡Para siempre, tu Danny, tu John!”, recalcó el actor.