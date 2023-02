HBO adelantará el estreno del quinto episodio de The Last of Us para el 10 de febrero

Junto con el estreno del cuarto episodio de The Last of Us, desde HBO han dado ac onocer que el quinto capítulo adelantará su estreno y estará disponible a partir del próximo viernes 10 de febrero en HBO Max.

Según dieron a conocer desde la plataforma, el capítulo estará disponible a las 11:00 PM, mientras que en el canal de HBO mantendrá su estreno para el domingo 12 de febrero.

Este cambio involucra sólo al quinto episodio, mientras que el resto seguirá emitiéndose cada domingo, hasta el final de temporada, el próximo 12 de marzo.

The Last of Us, basada en el aclamado videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog, fue escrita y producida por los co-creadores Craig Mazin y Neil Druckmann.

El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene (Dandridge puso voz en inglés al personaje de Marlene en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Jeffrey Pierce como Perry (Pierce puso voz al personaje Tommy en los videojuegos “The Last of Us” y “The Last of Us Part II”), Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence.