HBO Max canceló sus planes para las series de Constantine y Madame Xanadu producidas por J.J. Abrams

Mientras los fanáticos de la versión de Constantine de Keanu Reeves pueden comenzar a ilusionarse con la secuela de la película de 2005 protagonizada por el actor, será mejor que quienes estaban esperando la nueva serie del personaje se preparen para recibir malas noticias.

De acuerdo a Variety, HBO Max canceló su plan para la nueva serie Constantine que sería producida por J. J Abrams y contaría con una historia ideada por Guy Bolton.

El desarrollo de aquel proyecto fue anunciado en 2021 y se rumoreaba que Ṣọpẹ Dìrísù era un candidato para protagonizarlo, pero Variety dice que el proyecto “ahora está muerto” y el streaming solo alcanzó a entrar en conversaciones iniciales con un actor (no se detalla si aquella persona era o no Dìrísù). Todo mientras que por el lado de la producción solo se habrían elaborado los guiones para cuatro episodios.

Pero eso no es todo porque HBO Max tampoco seguirá adelante con el proyecto de Madame Xanadu que también sería producido por J.J. Abrams en base a un guión de Angela Robinson.

Ambas series inspiradas en los cómics de DC estaban en desarrollo de la mano de Bad Robot y Warner Bros. Television y según. Deadline “serán ofrecidas por el estudio a otras plataformas la próxima semana”. Es decir, tal y como Batman: The Caped Crusader, los programas de Madame Xanadu y Constantine eventualmente podrían continuar avanzando en otra compañía. Pero por ahora no hay nada definitivo al respecto.

