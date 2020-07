Jae Lee respondió ante el emplazamiento de Tom King: “No estamos bien”

El viernes pasado, el escritor Tom King habló en contra de la portada variante realizada por Jae Lee para su cómic de Rorschach, asegurando que no estaba de acuerdo con que el dibujante participase, debido a que había colaborado con autores del movimiento ComicsGate.

Horas después, King reculó, asegurando que había conversado telefónicamente con Lee, quien manifestó no apoyar a los ataques organizados, postura de odio y críticas contra la diversidad en las historietas de parte de ComicsGate. “Hablé con Jae. No está en Twitter no sabía que existía comicsgate y no apoya ningún tipo de odio. Todos estamos bien. El mejor resultado posible”, escribió el exescritor de Batman.

Pero ahora el propio Jae Lee utilizó su cuenta de Instagram y criticó las acciones de Tom King, asegurando que en realidad “no estamos bien”.

“Hace dos semanas, con June llevamos a nuestro perro Loki a San Diego para ver a un especialista. No sobrevivió debido a complicaciones de la cirugía. Se suponía que el viernes pasado sería un día de luto. Estábamos de vuelta en San Diego para recoger sus cenizas. Íbamos a llevarlo a la playa y consolarnos mutuamente al compartir nuestras historias favoritas sobre nuestro pequeño. En cambio, una parte de Internet a la que evito como la plaga entró ladrando”, explicó.

“Tuve empresas para las que estoy trabajando llamándome, amigos que me contactaban. Vi odio saliendo de la boca de extraños, acusándome de cosas de las que no tengo conocimiento. Estuve viendo de primera mano lo rápido que se están extendiendo las mentiras. Déjenme ser claro: no soy parte de NINGÚN grupo”, agregó.

“Nunca llegamos a la playa. Pasamos las seis horas de regreso a casa en una montaña rusa de emociones. Estoy escribiendo esto porque estoy enojado. Esos tweets irresponsables no son inofensivos. No se van. Tienen consecuencias en el mundo real. Pueden quitarte tu trabajo. Tu vida. Tus recuerdos. June y yo fuimos despojados de un día especial. Entonces, no, no estamos ‘todos bien'”, explicó el dibujante,

“Este no es el comienzo de una conversación. Esto es el fin. Así que, por favor, no me arrastren a un mundo del que nunca quise ser parte, ni nunca querré ser parte de él. Quiero honrar a Loki volviendo a producir arte hecho con amor. Para las personas que lo disfrutan por lo que es. Algo que con suerte trae alegría a sus vidas. Mamá y papá te extrañan mucho, Loki, nuestro amor”, finalizó Jae Lee.