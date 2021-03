James Gunn explicó por qué King Shark no es un tiburón martillo y otros detalles de su apariencia en The Suicide Squad

A simple vista sería fácil calificar a Starro como la gran figura del primer tráiler de The Suicide Squad, sin embargo, si han revisado las redes sociales durante las últimas horas probablemente podrán darse cuenta que hay otro personaje que tiene cautivados a muchos usuarios: King Shark.

La aparición del tiburón en el tráiler ciertamente no fue una revelación como la presencia de Starro, pero elementos como su diseño, escenas y el hecho de que contará con la voz de Sylvester Stallone bastaron para convertir a King Shark en uno de los focos de discusión sobre el nuevo avance de The Suicide Squad.

En ese contexto, James Gunn no tardó en utilizar su cuenta de Twitter para salir a aclarar algunas dudas que comenzaban a abrumar a los fanáticos de King Shark y en primer lugar respondió por qué el personaje no es un tiburón martillo.

Si bien usualmente King Shark es presentado como un tiburón blanco antropomórfico (tal y como en The Suicide Squad), en la etapa de los Nuevos 52 de DC Comics el personaje apareció como un tiburón martillo. En ese sentido, Gunn explicó que en un minuto consideró ese diseño para King Shark, sin embargo, eventualmente tuvo que descartarlo por razones prácticas.

“Hice pruebas con el diseño de cabeza de martillo, que me encanta y originalmente pensé que usaría”, escribió el director. ”Pero tener los ojos en los lados muy separados hizo que las interacciones de filmaciones con otras personas fueran increíblemente incómodas. Realmente no podías verlo mirando a la otra persona y las tomas tendían a ser demasiado amplias”.

Pero mientras el diseño de la cabeza cambió, Gunn recalcó que el físico de King Shark se mantuvo: “(...) Insistí en el cuerpo de papá desde el principio, ya que no pensé que King Shark tendría una estructura corporal tan mamífera”, agregó el director.

King Shark ha aparecido en varias producciones basadas en los cómics de DC durante los últimos años y aunque sus apariciones abarcan desde la serie de The Flash hasta películas animadas como Justice League Dark: Apokolips War, el personaje tiene un papel especialmente memorable en la serie animada de Harley Quinn.

No obstante, aunque sería fácil apuntar a similitudes en el diseño de esa versión animada de King Shark y la que se presentará en The Suicide Squad, Gunn aseguró que todo sería una coincidencia.

“Me encanta ese diseño y el show de Harley Quinn y la versión de Ron Funches, pero fue una completa coincidencia ya que estábamos filmando un año antes de que debutaran. La versión de Sylvester Stallone (desarrollada por Steve Agee en el set) es muy diferente”, aclaró Gunn antes de proceder a abordar otros detalles del diseño de King Shark.

Así, el director procedió a explicar, que trató de evitar que King Shark recibiera un “diseño neoténico” que provocara un efecto de ternura como sucede con Baby Goot o Baby Yoda, sin embargo, las reacciones al tráiler dan a entender que esa idea no prosperó.

“Sí, me doy cuenta de que es lindo: Es extraño ya que evitamos activamente los diseños neoténicos usados en lindas bestias antropomórficas para provocar ese ‘awww’ evolutivo. Piensen en Baby Groot / Yoda”, planteó Gunn. “Sus ojos son pequeños, no grandes. Su boca es grande, no pequeña. Y su cabeza es diminuta”.

En su hilo, Gunn también explicó que la persona que desagarra King Shark en el tráiler fue filmada con efectos prácticos y además sostiene que no le costó mucho convencer a Stallone de realizar la voz para el personaje.

The Suicide Squad llegará con más de King Shark en agosto mediante los cines que estén disponibles y HBO Max.