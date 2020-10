Joaquin Phoenix volverá a trabajar con Ridley Scott en una película sobre Napoleón

A 20 años de su colaboración en Gladiador, el director Ridley Scott volverá a trabajar junto a Joaquin Phoenix.

La película en cuestión se llamará Kitbag, una producción en la que el actor que ganó el Premio Oscar por su trabajo en Joker tendrá la tarea de interpretar a Napoleón Bonaparte, el militar francés que terminó escalando hasta convertirse en emperador.

Por ahora está claro que la producción será realizada por 20th Century Studios, ya que la productora Scott Free del director tiene un trato de larga data con la nueva división de Disney.

Al mismo tiempo, también está claro que David Scarpa, quien escribió All The Money in the World para Scott, se encargará del guión.

“La película es una mirada original y personal a los orígenes de Napoleón y su rápido y despiadado ascenso al emperador, visto a través del prisma de su adictiva y a menudo volátil relación con su esposa y un amor verdadero, Josephine. La intención de la película es capturar las famosas batallas de Napoleón, su implacable ambición y su asombrosa mente estratégica como un extraordinario líder militar y visionario de la guerra”, explican en Deadline.

El anuncio fue dado a conocer justo en el día en que Scott terminó los trabajos en The Last Duel, su nueva película medieval protagonizada por Matt Damon, Adam Driver, Jodie Cormer y Ben Affleck.