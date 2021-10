Knock at the Cabin, la próxima película de M. Night Shyamalan, llegará en 2023

Reserven el día en sus calendarios porque la próxima película de M. Night Shyamalan ya tiene una fecha de estreno.

Un par de meses después del debut de Old, la cinta más reciente del director, Universal Pictures finalmente fijó una nueva fecha de estreno y reveló el título de la próxima apuesta de M. Night Shyamalan.

Según recoge Deadline, durante este jueves el estudio estableció que la nueva película del director se llamará Knock at the Cabin y se presentará desde el 3 de febrero de 2023 en Estados Unidos.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la trama de Knock at the Cabin, por lo que aunque está claro que el director ya tiene una versión avanzada del guión, se desconoce cuál será la propuesta de esta nueva historia de Shyamalan.

En ese sentido, además del título de la película, lo principal que deja este anuncio es una nueva fecha de estreno con la que Knock at the Cabin evitará competir en taquilla con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una de las nuevas películas de Marvel Studios que debutará el 17 de febrero de 2023, el día en el que previamente esta contemplado el debut de lo nuevo del director de Unbreakable.