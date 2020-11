La adaptación de DMZ será una serie limitada de cuatro episodios en HBO Max

A pesar de que el cómic oriiginal creado por Brian Wood y Riccardo Burchielli contó con 72 números, publicados por el sello Vertigo de DC Comics, su adaptación televisiva será mucho más acotada. La plataforma HBO Max solicitó la realización de una serie limitada que contará con cuatro capítulos.

En vez de centrarse en el fotoreportero Matty Roth, quien a inicio al cómic, la serie girará en torno a Alma Ortega, una doctora interpretada por Rosario Dawson (Luke Cage) que inicia la búsqueda del hijo que perdió justo al inicio de una Guerra Civil. Dicho evento dividió a Estados Unidos y estableció a la isla de Manhattan como una zona desmilitarizada (La DMZ en cuestión).

Otro de los personajes clave será Parco Delgado, interpretado por Benjamin Bratt, quien es el líder una pandilla que quiere regir a este nuevo mundo de la DMZ y que será uno de los personajes que se pondrá en el camino de Alma, quien inevitablemente terminará transformándose en el faro de esperanza para los sobrevivientes al conflicto.

La serie, cuya realización comenzará en 2021, es encabezada por Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy), quien es el showrunner que supervisa a toda la historia, mientras que Ava DuVernay (When They See Us, Selma) es la productora ejecutiva y además dirigió el episodio piloto.