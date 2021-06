La nueva película de Pixar y la serie de Loki destacan entre los estrenos de Disney Plus para junio

Después de un par de semanas de calma tras el final de The Falcon and the Winter Soldier, Marvel Studios volverá a presentar contenido nuevo en Disney Plus.

Siguiendo a los estrenos de WandaVision y la mencionada serie encabezada por Sam Wilson, la compañía detrás del MCU finalmente estrenará al primer episodio de la serie de Loki durante este miércoles 9 de junio.

Pero aunque sin duda el regreso del dios del engaño interpretado por Tom Hiddleston es algo que muchos fanáticos esperan, no será la única novedad en el streaming de Disney durante las próximas semanas.

Después de todo, el 18 de junio Disney Plus también presentará a Luca, la nueva película de Pixar que, a diferencia de Cruella y Raya y el último dragón, se estrenará sin ningún tipo de costo adicional en la plataforma.

Para más detalles, a continuación pueden revisar el listado con todos los estrenos de Disney Plus para junio de 2021:

Series

Disney Muppet Babies (Temporada 2) - 4 de junio

Holly Hobbie (Temporada 1) - 4 de junio

Out of the Box (Temporadas 1-2) - 4 de junio

Loki - 9 de junio

Mano a mano (Temporadas 1- 3) - 11 de junio

Zenimation (Temporada 2) - 11 de junio

Secretos en Sulphur Springs (Temporada 1) - 18 de junio

Violetta: Momentos favoritos (Temporadas 1-3 )- 18 de junio

Solo contra el mundo: Hazen Audel (Temporada 4) - 18 de junio

T.O.T.S Servicio de entrega de animalitos (Temporada 2) - 25 de junio

La misteriosa sociedad Benedict - 25 de junio

Brain Games (Temporada 8) - 25 de junio

Películas

Luca - 18 de junio

Aventuras de un niño genio - 18 de junio

Phineas y Ferb: Misión Marvel -25 de junio

Documentales