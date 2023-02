La película de Slam Dunk se convirtió en la segunda película más exitosa de Toei en Japón

La película de Slam Dunk continúa registrando un buen desempeño en la taquilla japonesa y esta semana se reveló que The First Slam Dunk ya superó los 10 mil millones de yenes (algo así como $75,19 millones de dólares) por concepto de recaudación en Japón.

Este hito no solo es bueno para la franquicia de Slam Dunk, sino que también es positivo para Toei Company, la compañía que distribuyó esa cinta.

Según recoge Crunchyroll, The First Slam Dunk es la segunda película en su historia que ha superado los 10 mil millones de yenes en Japón y solo One Piece Film Red había llegado a esa cifra previamente.

The First Slam Dunk se estrenó el pasado 3 de diciembre en Japón y en su paso por la cartelera de ese país también consiguió liderar un fin de semana por sobre Avatar: The Way of Water.