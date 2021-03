La serie Clone Wars de Genndy Tartakovsky llegará a Disney+ el 2 de abril en Estados Unidos

Disney+ anunció nuevo contenido que llegará a su plataforma desde abril, lo que incluye algunos contenidos clásicos de Star Wars entre los que destaca la serie de animación Clone Wars de 2003.

Según recogen sitios cómo Decider, el 2 de abril estarán disponibles las películas de los Ewoks Caravan of Courage y Battle for Endor, además de la serie de dos temporadas Star Wars Ewoks y el corto animado The Faithful Wookiee que formó parte del infame especial de navidad.

Pero la adición que mas destaca es la serie en 2D centrada en la Guerra de los Clones, producida entre la realización de los episodios II y III de las precuelas por el renombrado animador Genndy Tartakovsky (Samurai Jack). El primer volumen consta de 20 episodios de cinco minutos cada uno que presenta distintas viñetas del conflicto intergaláctico, además de una historia en la que aparece por primera vez Asajj Ventress, quien después tuvo un rol mas prominente en la serie de animación 3D.

Esta primera tanda de episodios también es notable por culminar con el impresionante debut del General Grievous, villano secundario en La Venganza de los Sith, pero que aquí es una verdadera máquina de matar Jedis.

El segundo volumen amplió la duración de los episodios a 15 minutos y presenta un preámbulo directo a la tercera película de las precuelas, con el General Grievous secuestrando al Canciller Palpatine en medio de una batalla sobre Coruscant.

La serie quedó fuera de la continuidad oficial luego de la realización de la versión en 3D de The Clone Wars, pero aún destaca por su impecable estilo de animación y narración.

Por ahora no está confirmado si este lanzamiento también incluirá a Latinoamérica.