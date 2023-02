Liam Neeson cree que los spin-offs han dañado a Star Wars porque han “quitado el misterio y la magia”

No esperen que Liam Neeson vuelva pronto como Qui-Gon Jinn. Pese a que durante el año pasado el actor tuvo un cameo en la serie Obi-Wan Kenobi, recientemente el protagonista de Búsqueda Implacable aseguró que no planea retornar nuevamente a Star Wars.

De acuerdo a Neeson, en estos momentos no tendría intenciones de volver a la saga espacial porque siente que ha perdido su magia debido a los múltiples spinoffs que se han presentado en el último tiempo.

“No, no estoy interesado”, dijo Neeson cuando le preguntaron si volvería nuevamente a Star Wars durante una aparición en Watch What Happens Live (vía Variety). “Hay muchos spinoffs de Star Wars. Me lo está diluyendo, y me ha quitado el misterio y la magia de una manera extraña”.

Aunque Lucasfilm no ha lanzado una nueva película de Star Wars desde 2019, durante los últimos años la compañía ha estrenado varias series de la franquicia espacial en Disney Plus abarcando desde apuestas animadas como The Bad Batch, Tales of the Jedi y la última temporada de The Clone Wars hasta series live-action como The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Andor y Obi-Wan Kenobi.

En ese sentido, aunque Star Wars no estaría experimentando la misma fatiga de contenido televisivo que Marvel Studios, no es difícil comprender el punto de Neeson.