Los nuevos reportes sobre los villanos y un cameo de Spider-Man: No Way Home

Son solo cinco los villanos que aparecerán en Spider-Man: No Way Home . Lo anterior se debe a que Sony Pictures tiene sus propios planes sobre el grupo conocido como “Los Seis Siniestros”.

The Lizard, el personaje interpretado por Rhys Ifans, y The Sandman, el villano a cargo de Thomas Haden Church, fallecieron después de los sucesos de sus respectivas películas: The Amazing Spider-Man y Spider-Man 3. Lo anterior sigue la idea de que el error cometido por Peter Parker durante el hechizo del Doctor Strange provoca que los villanos que murieron en otros universos regresen. Es lo que sucederá también con el Doc Ock de Alfred Molina, el Duende Verde de Willem Dafoe y el Electro interpretado por Jamie Foxx.