Desde que comenzó el paro de guionistas en Estados Unidos se ha especulado sobre el efecto que tendrá esta paralización en la producción de diversas series y películas. Pero aunque es probable que la escala completa de la situación no esté clara por un buen tiempo, en estos minutos ya se confirmó un efecto al corto plazo del movimiento para Marvel Studios.

Este viernes The Hollywood Reporter reveló que Marvel Studios pausó la producción del reinicio de Blade.

Marvel Studios lleva desde 2019 tratando de concretar su nueva película de Blade que será protagonizada por Mahershala Ali. De hecho, durante la semana pasada la compañía contrató a Nic Pizzolatto, el creador de True Detective, para escribir una nueva versión del guión de la cinta.

Pero por ahora todo el progreso de Blade está en suspenso ya que la compañía tras el MCU optó por paralizar la pre-producción que estaba avanzando con miras a un inicio del rodaje en junio de este año en Atlanta.

Tengan en cuenta que aunque producciones como House of The Dragon y El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder han optado por seguir adelante con sus filmaciones que ya estaban en marcha pese al paro de guionistas, en el caso de Marvel Studios la situación es un poco más compleja porque aunque los guiones estén listos antes del rodaje el modelo de la compañía implica trabajar constantemente en las historias durante la producción.

En ese sentido, una fuente de The Hollywood Reporter dice que “el tiempo simplemente se acabó” para poner en marcha al reinicio de Blade y por ende Marvel Studios apostó por la pausa en lugar de tratar de seguir adelante con la producción.

Tengan en cuenta que el mismo reporte dice que Marvel Studios sigue trabajando en Captain America: New World Order, Agatha: Coven of Chaos y Wonder Man. Todo mientras Deadpool 3 aún planearía comenzar su rodaje a fines de mayo en Londres y Thunderbolts haría lo propio en Atlanta durante junio.

Además la compañía esperaría comenzar el rodaje de su película de los Cuatro Fantásticos en enero de 2024 en Londres, aunque eso obviamente podría cambiar si la huelga se extiende por más de seis meses.